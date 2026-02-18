ТОП-10 самых выносливых кроссоверов и внедорожников 18.02.2026, 00:23 — Технологии&Авто

Toyota Land Cruiser занял первое место в рейтинге самых надежных подержанных внедорожников

При покупке автомобиля с пробегом одним из главных критериев остается надежность. Особенно это актуально для сегмента кроссоверов и SUV, часто покупаемых для долгой эксплуатации. Эксперты TopSpeed ​​определили модели, способные проехать более 200 тысяч миль (почти 322 тыс. км) без серьезных технических проблем.

Toyota Land Cruiser

Первое место в рейтинге занял Toyota Land Cruiser в 2021 году. По оценкам, в 51,7% случаев этот рамный внедорожник способен преодолеть 200 тысяч миль без серьезных поломок.

Средний срок службы до появления серьезных неисправностей, по данным JD Power, составляет около 15 лет.

Надежность модели объясняют просто: инженеры Toyota традиционно делают ставку на долговечность и используют проверенные технические решения. К тому же обслуживание не слишком дорогостоящее — в среднем 843 доллара в год (по информации RepairPal).

Toyota RAV4

Второе место досталось Toyota RAV4. Вероятность того, что этот кроссовер проедет более 200 000 миль без серьезных проблем, составляет 51,3%.

Средние расходы на техническое обслуживание — 429 долларов в год. Модель ценят за сочетание комфорта, умеренной динамики и надежных агрегатов. Простота конструкции уменьшает потребность в ремонтах, а запчасти доступны по адекватной цене.

Toyota 4Runner

Третью позицию занял Toyota 4Runner 2021 модельного года. Шансы преодолеть 200 000 миль оцениваются в 47,9%.

Рамная конструкция, проверенные двигатели и трансмиссии и выносливая подвеска позволяют автомобилю уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на бездорожье. Средние годовые расходы на обслуживание — 514 долларов.

Еще две модели Toyota у топ-5

В первую пятерку также вошли:

Toyota Sequoia — вероятность преодолеть 200 000 миль составляет 44,3%;

Toyota Highlander — показатель достигает 33%.

Полный список самых выносливых SUV

В список моделей, демонстрирующих высокую долговечность, также попали:

Honda Pilot

Chevrolet Suburban

Honda CR-V

Chevrolet Tahoe

GMC Yukon

Таким образом, среди самых надежных кроссоверов и внедорожников доминируют модели Toyota, однако конкуренцию им составляют и представители Honda, Chevrolet и GMC.

Ранее мы сообщали , что британские эксперты признали Kia Sportage лучшим подержанным кроссовером компактного класса стоимостью до $13 000.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.