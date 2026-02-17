Geely представила конкурента Toyota Corolla за менее чем $15 тыс. Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

Geely представила конкурента Toyota Corolla за менее чем $15 тыс.

В Китае представили новый гибридный автомобиль Geely Galaxy A7, который может серьезно переформатировать расстановку сил в сегменте. Модель сочетает высокий уровень оснащения, мощную силовую установку и конкурентную цену — именно то, что позволяет претендовать на роль одного из лидеров класса.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Технологии и производительность: ставка на эффективность и динамику

Новый седан позиционируется как конкурент таким моделям, как Toyota Corolla и Nissan Sentra, однако предлагает более широкий набор возможностей по более привлекательной стоимости.

Автомобиль относится к D-сегменту и имеет солидные габариты:

длина — 4920 мм

ширина — 1900 мм

колесная база — 2845 мм

Под капотом — плагин-гибридная установка (PHEV), объединяющая:

бензиновый двигатель мощностью 112 л.с.

электромотор на 238 л.с.

Суммарная отдача системы составляет 350 л.с., что позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды — показатель, близкий к спортивным моделям.

Отдельное преимущество — впечатляющий запас хода до 2100 км. Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает до 175 км движения исключительно на электротяге. После ее разрядки расход топлива составляет всего 2,67 л/100 км, что делает модель чрезвычайно экономичной.

Дизайн и комфорт: баланс аэродинамики и премиальности

Внешность Geely Galaxy A7 создана с акцентом на эффективность: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,229.

Автомобиль отличается:

светодиодными полосами на всю ширину кузова

современной оптикой

хромированными декоративными элементами

гармоничными пропорциями большого седана

Интерьер ориентирован на комфорт и технологичность.

Салон оснащен плавающим сенсорным экраном диагональю более 15 дюймов и панорамной крышей площадью 0,87 м². Для безопасности предусмотрена система камер кругового обзора на 360° и 10 высокоточных радарных датчиков, а комфорт дополняют беспроводные зарядки и стильная подсветка.

