Geely представила конкурента Toyota Corolla за менее чем $15 тыс.
В Китае представили новый гибридный автомобиль Geely Galaxy A7, который может серьезно переформатировать расстановку сил в сегменте. Модель сочетает высокий уровень оснащения, мощную силовую установку и конкурентную цену — именно то, что позволяет претендовать на роль одного из лидеров класса.
Об этом сообщил Lʼautomobiliste.
Технологии и производительность: ставка на эффективность и динамику
Новый седан позиционируется как конкурент таким моделям, как Toyota Corolla и Nissan Sentra, однако предлагает более широкий набор возможностей по более привлекательной стоимости.
Автомобиль относится к D-сегменту и имеет солидные габариты:
- длина — 4920 мм
- ширина — 1900 мм
- колесная база — 2845 мм
Под капотом — плагин-гибридная установка (PHEV), объединяющая:
- бензиновый двигатель мощностью 112 л.с.
- электромотор на 238 л.с.
Суммарная отдача системы составляет 350 л.с., что позволяет седану разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды — показатель, близкий к спортивным моделям.
Отдельное преимущество — впечатляющий запас хода до 2100 км. Батарея емкостью 28,3 кВт·ч обеспечивает до 175 км движения исключительно на электротяге. После ее разрядки расход топлива составляет всего 2,67 л/100 км, что делает модель чрезвычайно экономичной.
Дизайн и комфорт: баланс аэродинамики и премиальности
Внешность Geely Galaxy A7 создана с акцентом на эффективность: коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,229.
Автомобиль отличается:
- светодиодными полосами на всю ширину кузова
- современной оптикой
- хромированными декоративными элементами
- гармоничными пропорциями большого седана
Интерьер ориентирован на комфорт и технологичность.
Салон оснащен плавающим сенсорным экраном диагональю более 15 дюймов и панорамной крышей площадью 0,87 м². Для безопасности предусмотрена система камер кругового обзора на 360° и 10 высокоточных радарных датчиков, а комфорт дополняют беспроводные зарядки и стильная подсветка.
