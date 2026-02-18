Минцифры запускает аудит публичных государственных услуг и готовит единую базу сервисов Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Министерство цифровой трансформации в 2026 году запустит общенациональный скрининг публичных услуг и сервисов, чтобы собрать их в одну базу, убрать лишние процедуры и подготовить план перевода части услуг в онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«У государства нет единого ресурса с данными обо всех государственных и местных услугах и сервисах. Это создает дублирование процедур, замедляет развитие и порождает лишние бумаги, что вынуждает граждан и бизнес получать услуги по разным подходам», — говорится в сообщении.

Скрининг поможет формировать политику, создавать условия, которые подстраиваются под нужды людей.

Для чего нужна единая база всех госуслуг

Минцифры создает единую базу всех государственных услуг, чтобы:

исключить бюрократию — удалить сервисы, которые уже никому не нужны;

определить процесс и проблемы при предоставлении услуг — чтобы убрать устаревшие, неактуальные процессы и вы получали результат мгновенно;

обеспечить Paperless — цифровизовать справки, чтобы органы не требовали бумажку, которая и так есть в системе;

внедрить всюду data driven-подход: решения будут приниматься не хаотично, а на основе реальных показателей;

обновить единую базу о государственных услугах и определить план дальнейшего реинжиниринга.

В министерстве уже определились с дальнейшими шагами. В течение месяца все поставщики услуг — министерства, ЦПАУ, местные власти, государственные и коммунальные предприятия — внесут подробную информацию в единую систему. «Мы соберем все: список документов, цены, реальные сроки, статистику обращений и даже причины отказов», — говорят в Минцифры.

Далее искусственный интеллект просканирует массивы данных, чтобы обнаружить дублирование, неактуальные процедуры и искусственные барьеры, которые усложняют жизнь. На основе аналитики будет сформирована дорожная карта: какие услуги ликвидировать, упростить, а какие полностью перевести в онлайн.

