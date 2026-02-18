0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры запускает аудит публичных государственных услуг и готовит единую базу сервисов

Технологии&Авто
12
Министерство цифровой трансформации в 2026 году запустит общенациональный скрининг публичных услуг и сервисов, чтобы собрать их в одну базу, убрать лишние процедуры и подготовить план перевода части услуг в онлайн.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«У государства нет единого ресурса с данными обо всех государственных и местных услугах и сервисах. Это создает дублирование процедур, замедляет развитие и порождает лишние бумаги, что вынуждает граждан и бизнес получать услуги по разным подходам», — говорится в сообщении.
Скрининг поможет формировать политику, создавать условия, которые подстраиваются под нужды людей.

Для чего нужна единая база всех госуслуг

Минцифры создает единую базу всех государственных услуг, чтобы:
  • исключить бюрократию — удалить сервисы, которые уже никому не нужны;
  • определить процесс и проблемы при предоставлении услуг — чтобы убрать устаревшие, неактуальные процессы и вы получали результат мгновенно;
  • обеспечить Paperless — цифровизовать справки, чтобы органы не требовали бумажку, которая и так есть в системе;
  • внедрить всюду data driven-подход: решения будут приниматься не хаотично, а на основе реальных показателей;
  • обновить единую базу о государственных услугах и определить план дальнейшего реинжиниринга.
В министерстве уже определились с дальнейшими шагами. В течение месяца все поставщики услуг — министерства, ЦПАУ, местные власти, государственные и коммунальные предприятия — внесут подробную информацию в единую систему. «Мы соберем все: список документов, цены, реальные сроки, статистику обращений и даже причины отказов», — говорят в Минцифры.
Далее искусственный интеллект просканирует массивы данных, чтобы обнаружить дублирование, неактуальные процедуры и искусственные барьеры, которые усложняют жизнь. На основе аналитики будет сформирована дорожная карта: какие услуги ликвидировать, упростить, а какие полностью перевести в онлайн.
По материалам:
Finance.ua
ЦифровизацияИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems