Езда на электрокаре при минус 31: кто в лидерах

Зима традиционно становится самым суровым испытанием для электромобилей. Очередной тест El Prix, проведенный норвежским изданием Motor, продемонстрировал, насколько сильно экстремальные морозы влияют на реальный запас хода, пишет korrespondent. ne t. t.

Кто участвовал

В испытании приняли участие 24 новые модели электрокаров. Заезд проходил по фиксированному маршруту в температуре до -31°C — это самый низкий показатель за всю историю теста. Каждый автомобиль двигался до тех пор, пока не упускал возможность поддерживать разрешенную скорость.

Наибольший паспортный запас хода по стандарту WLTP оказался у Lucid Air — 960 км. В реальных зимних условиях электроседан преодолел 520 км, что стало наилучшим результатом теста. Впрочем, это на 46% меньше заявленного показателя.

Расстояние

По абсолютным расстояниям сильными себя показали также следующие участники:

Mercedes-Benz CLA — 421 км (-41% от WLTP);

Audi A6 e-tron — 402 км (−38%);

BMW iX — 388 км (−40%);

Volvo ES90 — 373 км (−40%).

Запас хода

Впрочем, абсолютная дистанция — не единственный показатель. Более показательным оказался процент потери запаса хода.

Стабильнее всего в мороз вели себя:

MG 6S EV — 345 км (-29%);

Hyundai Inster — 256 км (-29%);

MG IM 6 — 352 км (-30%);

— 352 км (-30%); KGM Musso EV — 263 км (-31%).

Наибольшие потери

Кроме Lucid, потерявшего 46%, продемонстрировали:

Opel Grandland Electric — 46%;

Volvo EX90 — 45%;

Tesla Model Y — 43%;

Suzuki eVitara — 43%;

Skoda Elroq — 41%.

Выводы

Тест в который раз подтвердил, что даже при наличии официальных сертификаций WLTP, реальный запас хода существенно зависит от температуры. Для стран с холодным климатом это означает, что при планировании поездок владельцам электрокаров следует закладывать значительный запас — особенно при температурах ниже -20°C.

Ранее писали , что понижение температуры до -20°C и ниже способно привести к замерзанию рабочих жидкостей и критических сбоев в электронике. Зимние омыватели стекла теряют эффективность уже при -20°C, а при -25°C жидкость в бачке и трубках может замерзнуть, что чревато поломкой насоса.

Для дизельных авто критичной считается температура -20°C, ведь ниже в топливе выделяется парафин, блокирующий систему.

Владельцам бензиновых двигателей советуют держать бак хотя бы наполовину заполненным во избежание ледяных пробок из-за конденсата.

