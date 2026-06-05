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ИИ-бум вызвал многолетний дефицит чипов и «чипфляцию» — эксперты

Технологии&Авто
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Чипы
Чипы
Мировое предложение полупроводников не сможет удовлетворить спрос, вызванный бумом искусственного интеллекта, еще несколько лет.
Об этом сообщил генеральный директор TSMC Си Си Вэй на ежегодном собрании акционеров компании в Синьчжу (Тайвань).
По его словам, даже запуск новых производственных мощностей в США не позволит покрыть полностью потребности американских заказчиков. В то же время, компания не планирует резкого повышения цен, чтобы сохранить стабильность бизнеса и долгосрочные отношения с клиентами.
TSMC подтвердила прогноз о росте общего дохода более чем на 30% в 2026 году. Также компания увеличит бонусные выплаты сотрудникам в среднем более чем на 30%.

Бум ИИ создает новый дефицит

Предупреждение TSMC прозвучало на фоне беспрецедентных расходов технологических гигантов на инфраструктуру искусственного интеллекта. По оценкам Bloomberg, только крупнейшие облачные операторы и разработчики ИИ могут потратить около $725 млрд на соответствующую инфраструктуру уже в этом году.
Компания активно расширяет производство за пределами Тайваня. Ранее стало известно, что в рамках американо-тайваньского соглашения TSMC рассматривает строительство по меньшей мере четырех дополнительных заводов в США более шести уже запланированных объектов. Совокупный объем инвестиций может превысить $265 млрд.
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Проблема нехватки мощностей выходит за рамки дата-центров. Аналитики Morgan Stanley предупредили о распространении явления, которое они назвали «чипфляцией» — инфляции, вызванной удорожанием микросхем.
Согласно отчету банка, цены на чипы памяти за последний год выросли в шесть раз. Производители предпочитают более дорогие решения для ИИ-серверов, тогда как производители смартфонов, ПК и потребительской электроники сталкиваются с дефицитом компонентов.
«То, что начиналось как узкое место в инфраструктуре ИИ, теперь распространяется на маржу производителей оборудования, доступность устройств, расходы на облачные сервисы, инфляцию и экономическую политику», — отметили аналитики Morgan Stanley.
В банке считают, что текущий цикл может оказаться значительно продолжительнее предыдущих, поскольку крупные технологические компании бронируют производственные мощности из-за долгосрочных контрактов, оставляя традиционным покупателям все меньше доступных ресурсов.
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На этом фоне некоторые изготовители уже начали повышать цены. По данным Morgan Stanley, дополнительные расходы по удорожанию чипов уже признают Microsoft, Sony и другие крупные компании.

Геополитика обостряет борьбу за чипы

Параллельно усиливается напряжение вокруг американских ограничений на поставку передовых технологий в Китай.
Генеральный директор Arm Рене Хаас заявил, что ограничить экспорт процессоров общего назначения для ИИ значительно сложнее, чем специализированных ускорителей.
«Им пришлось бы ограничить буквально все», — сказал он, комментируя потенциальные новые экспортные запреты США.
Хаас также повторил свою позицию о том, что чрезмерный экспортный контроль может замедлить технологический прогресс и негативно повлиять на бизнес.
По материалам:
incrypted
ИИТехнологии
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