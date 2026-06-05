ИИ-бум вызвал многолетний дефицит чипов и «чипфляцию» — эксперты Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Чипы

Мировое предложение полупроводников не сможет удовлетворить спрос, вызванный бумом искусственного интеллекта, еще несколько лет.

Об этом сообщил генеральный директор TSMC Си Си Вэй на ежегодном собрании акционеров компании в Синьчжу (Тайвань).

По его словам, даже запуск новых производственных мощностей в США не позволит покрыть полностью потребности американских заказчиков. В то же время, компания не планирует резкого повышения цен, чтобы сохранить стабильность бизнеса и долгосрочные отношения с клиентами.

TSMC подтвердила прогноз о росте общего дохода более чем на 30% в 2026 году. Также компания увеличит бонусные выплаты сотрудникам в среднем более чем на 30%.

Бум ИИ создает новый дефицит

Предупреждение TSMC прозвучало на фоне беспрецедентных расходов технологических гигантов на инфраструктуру искусственного интеллекта. По оценкам Bloomberg, только крупнейшие облачные операторы и разработчики ИИ могут потратить около $725 млрд на соответствующую инфраструктуру уже в этом году.

Компания активно расширяет производство за пределами Тайваня. Ранее стало известно, что в рамках американо-тайваньского соглашения TSMC рассматривает строительство по меньшей мере четырех дополнительных заводов в США более шести уже запланированных объектов. Совокупный объем инвестиций может превысить $265 млрд.

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Проблема нехватки мощностей выходит за рамки дата-центров. Аналитики Morgan Stanley предупредили о распространении явления, которое они назвали «чипфляцией» — инфляции, вызванной удорожанием микросхем.

Согласно отчету банка, цены на чипы памяти за последний год выросли в шесть раз. Производители предпочитают более дорогие решения для ИИ-серверов, тогда как производители смартфонов, ПК и потребительской электроники сталкиваются с дефицитом компонентов.

«То, что начиналось как узкое место в инфраструктуре ИИ, теперь распространяется на маржу производителей оборудования, доступность устройств, расходы на облачные сервисы, инфляцию и экономическую политику», — отметили аналитики Morgan Stanley.

В банке считают, что текущий цикл может оказаться значительно продолжительнее предыдущих, поскольку крупные технологические компании бронируют производственные мощности из-за долгосрочных контрактов, оставляя традиционным покупателям все меньше доступных ресурсов.

На этом фоне некоторые изготовители уже начали повышать цены. По данным Morgan Stanley, дополнительные расходы по удорожанию чипов уже признают Microsoft, Sony и другие крупные компании.

Геополитика обостряет борьбу за чипы

Параллельно усиливается напряжение вокруг американских ограничений на поставку передовых технологий в Китай.

Генеральный директор Arm Рене Хаас заявил , что ограничить экспорт процессоров общего назначения для ИИ значительно сложнее, чем специализированных ускорителей.

«Им пришлось бы ограничить буквально все», — сказал он, комментируя потенциальные новые экспортные запреты США.

Хаас также повторил свою позицию о том, что чрезмерный экспортный контроль может замедлить технологический прогресс и негативно повлиять на бизнес.

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