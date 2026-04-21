Британский инвестор направит 90 млн евро новые ветроэлектростанции в Одесской области

Одесская область расширяет мощности возобновляемой энергетики благодаря привлечению крупного международного капитала.
В регионе начато строительство трех новых ветроэлектростанций, общая стоимость которых оценивается в 90 млн евро.
Об этом говорится в сообщении главы Одесского ОВА Олега Кипера.
Одесская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с британской компанией Elementum Energy. Документ предусматривает развитие новых проектов по генерации и укреплению энергетической устойчивости региона.

Масштабирование «зеленой» генерации

Elementum Energy уже является активным игроком на энергетическом рынке Одесщины, управляя Днестровской ВЭС, обеспечивающей светом около 93 тысяч домохозяйств. Новый этап сотрудничества предполагает:
  • Строительство трех объектов: работы по возведению новых ветростанций уже идут, несмотря на военное положение.
  • Объем инвестиций: британская компания готова вложить около 90 млн евро в развитие мощностей.
  • Социальная ответственность: кроме энергетики, инвестор берет на себя обязательства по модернизации местной инфраструктуры, поддержке образовательных и спортивных инициатив в общинах.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что децентрализация энергосистемы — в приоритете. Развитие локального поколения позволяет уменьшить уязвимость региона к вражеским атакам на центральные магистральные сети.
По материалам:
Finance.ua
