Британский инвестор направит 90 млн евро новые ветроэлектростанции в Одесской области
Масштабирование «зеленой» генерации
- Строительство трех объектов: работы по возведению новых ветростанций уже идут, несмотря на военное положение.
- Объем инвестиций: британская компания готова вложить около 90 млн евро в развитие мощностей.
- Социальная ответственность: кроме энергетики, инвестор берет на себя обязательства по модернизации местной инфраструктуры, поддержке образовательных и спортивных инициатив в общинах.
