0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mercedes показал новый C-Class Electric

Mercedes-Benz официально представил полностью электрический C-Class, который станет прямым конкурентом будущего BMW i3 на платформе Neue Klasse.
Новая модель дебютировала в версии C 400 4MATIC Electric и открывает для бренда новый этап в сегменте среднеразмерных премиальных седанов.
Mercedes показал новый C-Class Electric
Внешне электрический C-Class получил более обтекаемый и спортивный дизайн по сравнению с бензиновой версией. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,22, а силуэт выполнен в стиле купе. Переднюю часть формирует подсвеченная решетка из 1050 световых элементов, в то время как светодиодная оптика спереди и сзади получила фирменный мотив звезды. Задняя часть вдохновлена ​​концептом 2025 года Concept GT XX.
Интерьер стал одной из основных особенностей новинки. Опционная панель MBUX Hyperscreen диагональю 39,1 дюйма занимает почти всю переднюю часть салона. Она использует более 1000 светодиодных подсветочных зон и позволяет разделять функции для водителя и пассажира. В то же время в Mercedes подчеркивают повышенный уровень комфорта:
  • передние сиденья с массажем, вентиляцией и регулировкой поясничной поддержки
  • интегрированная 4D-аудиосистема
  • панорамная крыша со 162 подсвеченными звездами
В стартовой версии C 400 4MATIC Electric используется двухмоторная установка суммарной мощностью 482 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, что делает модель одной из самых динамичных в своем классе.
Место для вашей рекламы
