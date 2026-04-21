Revolut все еще планирует выйти на украинский рынок

Сегодня 11:34

Необанк Revolut подтверждает интерес к выходу на украинский рынок. В то же время, сроки, когда Revolut снова предложит свои продукты клиентам в Украине, неизвестны.

Об этом заявил руководитель отдела развития (Head of Growth) Revolut в Западной и Восточной Европе Виктор Стопа (Wiktor Stopa) агентству «Интерфакс-Украина» в кулуарах конференции FIBE-2026 в Берлине.

По его словам, выход на каждый рынок имеет свои особенности, учитываемые компанией в процессе масштабирования.

Стратегия выхода на новые рынки

«Я думаю, что существует постоянный подход „толкай и тяни“, когда нужно протестировать определенную часть продукта на рынке, посмотреть, как происходит его внедрение, увидеть, что можно оптимизировать, а затем упорнее давить или решить выйти на время, а затем снова восстановиться», — сказал Стопа.

Он отметил, что необанкам сложнее выйти на национальные рынки, чем представителям commerce, потому что эта деятельность имеет гораздо более высокий регуляторный порог.

«Я считаю, что локализация — это всегда вызов: на разных рынках потребности отличаются, отличаются нормативные требования, порядок предоставления налоговой отчетности и необходимые для этого действия», — отметил Стопа.

Он отметил, что с самого начала Revolut, представленный уже на рынках 40 стран, стремился стать глобальной компанией, объединить мировые валюты, что привело к созданию глобального банка, и поэтому глобальная экспансия стала одним из основных столпов стратегии компании.

Расширение в Европе

Около недели назад Стопа сообщил в LinkedIn, что Париж станет новой штаб-квартирой Revolut в Западной Европе, поскольку более 25 млн клиентов в регионе, инвестиции на сумму 1 млрд евро и находящаяся на стадии оформления французская банковская лицензия создают все необходимые условия для следующего этапа роста.

По его словам, Revolut также в последнее время набирает обороты в Германии, а в некоторых странах в рамках локализации переходит к партнерствам с местными игроками.

«Есть вторая фаза, в которую мы уже вступаем на некоторых рынках, где нам нужно углубиться, поскольку мы, по сути, только коснулись поверхности — мы охватили всех тех, кто просто хочет иметь простой стандартный счет, с помощью которого можно совершать ежедневные платежи», — пояснил Стопа.

В качестве примеров он привел сотрудничество с pagoPA в Италии и Bizum в Польше, хотя это несколько противоречит тому, чего стремится Revolut — иметь значительный контроль со своей стороны и создавать продукты преимущественно самостоятельно.

Финансовые показатели и присутствие в Украине

Revolut был основан в 2015 году в Великобритании, его штаб-квартира находится в Лондоне. В 2025 году необанк увеличил выручку на 46% - до 5,3 млрд евро, прибыль от налогов — на 57%, до 2 млрд евро, количество клиентов — на 30%, до 68,3 млн и имеет целью довести ее до 100 млн.

В Украине у компании есть 100% «дочка» по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

Revolut 11 февраля 2025 года после полуторамесячного бета-тестирования официально зашел на украинский рынок на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва). В то же время через две недели Нацбанк Украины отметил необходимость получения финтехом лицензии на деятельность в Украине, которую Revolut планировал получить позже.

В апреле 2025 года заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник заявлял, что Нацбанк заинтересован в выходе необанка Revolut на украинский рынок, но в рамках законодательных и регуляторных требований и ведет с ним диалог о получении банковской лицензии. В интервью NV Бизнес он сообщил, что, по оценкам регулятора, украинцы открыли примерно до 100 тыс. счетов в Revolut.

В декабре 2025 года Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней, с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.