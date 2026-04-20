0 800 307 555
ру
«Центрэнерго» вышло из дефолта и отчитывается о рекордных доходах за 2025 год

Фондовый рынок
43
Государственное ПАО «Центрэнерго» объявило об успешном преодолении неплатежеспособности и достижениях высоких экономических показателей по итогам 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».
Собственные средства компании трансформировались из дефицита в 6 млрд грн на положительный баланс в размере 2 млрд грн. Этот финансовый прорыв стал возможным даже при критических повреждениях объектов в результате боевых действий.
В течение 2025 года энергетический гигант работал в режиме повышенной сложности, зафиксировав более сотни попаданий вражеских средств поражения.

Основные финансовые показатели «Центрэнерго» за отчетный период:

  • выручка достигла 23 млрд грн;
  • чистая прибыль составила 4,06 млрд грн;
  • показатель эффективности (рентабельность) зафиксирован на уровне 22%;
  • сумма налоговых отчислений в бюджет составила 2,7 млрд грн;
  • на расчеты по долгам прошлых лет выделено 2 млрд. грн.;
  • объем капиталовложений в реконструкцию и ремонт поврежденных мощностей достиг 2 млрд. грн.
Такие результаты позволили стабилизировать работу одной из ключевых генерирующих компаний страны и создать финансовый резерв для дальнейшей поддержки энергосистемы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что убытки ПАО «Центрэнерго» в начале 2025 года от ударов рф по его объектам составили примерно €250 млн, однако сумма еще уточняется и может возрасти.
Весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, вынужденной полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.
По материалам:
Mind
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems