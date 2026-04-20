«Центрэнерго» вышло из дефолта и отчитывается о рекордных доходах за 2025 год

Государственное ПАО «Центрэнерго» объявило об успешном преодолении неплатежеспособности и достижениях высоких экономических показателей по итогам 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».

Собственные средства компании трансформировались из дефицита в 6 млрд грн на положительный баланс в размере 2 млрд грн. Этот финансовый прорыв стал возможным даже при критических повреждениях объектов в результате боевых действий.

В течение 2025 года энергетический гигант работал в режиме повышенной сложности, зафиксировав более сотни попаданий вражеских средств поражения.

Основные финансовые показатели «Центрэнерго» за отчетный период:

выручка достигла 23 млрд грн;

чистая прибыль составила 4,06 млрд грн;

показатель эффективности (рентабельность) зафиксирован на уровне 22%;

сумма налоговых отчислений в бюджет составила 2,7 млрд грн;

на расчеты по долгам прошлых лет выделено 2 млрд. грн.;

объем капиталовложений в реконструкцию и ремонт поврежденных мощностей достиг 2 млрд. грн.

Такие результаты позволили стабилизировать работу одной из ключевых генерирующих компаний страны и создать финансовый резерв для дальнейшей поддержки энергосистемы.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что убытки ПАО «Центрэнерго» в начале 2025 года от ударов рф по его объектам составили примерно €250 млн, однако сумма еще уточняется и может возрасти.

Весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, вынужденной полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.

