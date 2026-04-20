«Центрэнерго» вышло из дефолта и отчитывается о рекордных доходах за 2025 год
Государственное ПАО «Центрэнерго» объявило об успешном преодолении неплатежеспособности и достижениях высоких экономических показателей по итогам 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».
Собственные средства компании трансформировались из дефицита в 6 млрд грн на положительный баланс в размере 2 млрд грн. Этот финансовый прорыв стал возможным даже при критических повреждениях объектов в результате боевых действий.
В течение 2025 года энергетический гигант работал в режиме повышенной сложности, зафиксировав более сотни попаданий вражеских средств поражения.
Основные финансовые показатели «Центрэнерго» за отчетный период:
- выручка достигла 23 млрд грн;
- чистая прибыль составила 4,06 млрд грн;
- показатель эффективности (рентабельность) зафиксирован на уровне 22%;
- сумма налоговых отчислений в бюджет составила 2,7 млрд грн;
- на расчеты по долгам прошлых лет выделено 2 млрд. грн.;
- объем капиталовложений в реконструкцию и ремонт поврежденных мощностей достиг 2 млрд. грн.
Такие результаты позволили стабилизировать работу одной из ключевых генерирующих компаний страны и создать финансовый резерв для дальнейшей поддержки энергосистемы.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что убытки ПАО «Центрэнерго» в начале 2025 года от ударов рф по его объектам составили примерно €250 млн, однако сумма еще уточняется и может возрасти.
Весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, вынужденной полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.
