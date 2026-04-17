В «Киевстаре» прокомментировали потенциальное объединение вышек с Vodafone

Консолидация башенной инфраструктуры может повысить стабильность сетей

Компания «Киевстар» не считает потенциальное объединение вышечной инфраструктуры с Vodafone признаком монополизации рынка. В компании отмечают, что речь идет о распространенной международной практике, которая повышает эффективность использования инфраструктуры и устойчивость мобильных сетей.

Об этом президент компании «Киевстар» Александр Комаров сообщил в интервью «РБК-Украина»

Международная практика

По его словам, пассивной вышечной инфраструктурой оператора управляет Ukrainian Tower Company, принадлежащая материнской компании VEON. Комаров отметил, что потенциальные соглашения об объединении такой инфраструктуры соответствуют практике, которая уже применяется в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании, Германии, Италии и Швеции.

Он отрицает утверждения о рисках монополии, назвав их манипулятивными. По его мнению, консолидация вышечной инфраструктуры может повысить стабильность сетей, расширить покрытие и повысить эффективность работы операторов, что в итоге сделает связь для абонентов более качественной.

Фактор войны

Комаров подчеркнул, что в условиях войны, когда базовые станции становятся целями атак, совместное использование инфраструктуры может повысить устойчивость телекоммуникационных сетей.

Национальный роуминг как временное решение

Комментируя национальный роуминг, он отметил, что этот механизм был введен как кризисное решение в начале полномасштабной войны и не является коммерческой моделью. По его словам, в пиковые периоды «Киевстар» обслуживал более 1 млн абонентов других операторов, а в среднем за январь-март 2026 года — около 540 тыс. абонентов в сутки.

В то же время он подчеркнул, что такая модель временная, поскольку в мирных условиях она не соответствует рыночной логике инвестиционной конкуренции.

