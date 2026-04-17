Ощадбанк и Укрэксимбанк планируют продать Gulliver

Аукцион планируют провести в ближайшие месяцы

Государственные банки «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» планируют в ближайшие месяцы выставить на продажу столичный торгово-развлекательный центр Gulliver.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Ощадбанка Юрия Кациона, который заявил об этом в ходе конференции Forbes Banker.

«Мы в ближайшее время объявим о продаже этого комплекса на аукционе на платформе Prozorro», — сказал он во время мероприятия.

В комментарии РБК-Украина глава Ощадбанка уточнил, что аукцион планируют провести в ближайшие месяцы.

Ощадбанк владеет 80% имущественных прав на ТРЦ Gulliver, еще 20% принадлежат Укрэксимбанку. Решение о продаже актива банки было принято совместно. По словам Кациона, это согласованная позиция обоих финансовых учреждений.

Отвечая на вопрос, не блокируют ли продажу ТРЦ Gulliver судебные иски от предыдущего владельца (Виктор Полищук, владелец сети магазинов «Эльдорадо»), глава «Ощадбанка» сказал, что текущие судебные дела не останавливают и не блокируют возможность продажи актива.

Как Gulliver перешел банкам

В июле 2025 года ТРЦ Gulliver перешел в собственность государственных банков «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» в счет погашения долгов. Соответствующее решение было принято по результатам судебных процессов против компаний, связанных с предыдущим собственником.

После перехода прав собственности, по информации пресс-службы Ощадбанка, бывший владелец препятствовал доступу к инженерным сетям здания.

В результате в конце октября торговый центр был вынужден прекратить работу. Частичное восстановление произошло 12 декабря, а полноценно ТРЦ заработал в начале февраля.

