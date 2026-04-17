Ощадбанк и Укрэксимбанк планируют продать Gulliver

Ощадбанк владеет 80% имущественных прав на ТРЦ Gulliver, еще 20% принадлежат Укрэксимбанку. Решение о продаже актива банки было принято совместно. По словам Кациона, это согласованная позиция обоих финансовых учреждений.
Отвечая на вопрос, не блокируют ли продажу ТРЦ Gulliver судебные иски от предыдущего владельца (Виктор Полищук, владелец сети магазинов «Эльдорадо»), глава «Ощадбанка» сказал, что текущие судебные дела не останавливают и не блокируют возможность продажи актива.
Как Gulliver перешел банкам
В июле 2025 года ТРЦ Gulliver перешел в собственность государственных банков «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» в счет погашения долгов. Соответствующее решение было принято по результатам судебных процессов против компаний, связанных с предыдущим собственником.
После перехода прав собственности, по информации пресс-службы Ощадбанка, бывший владелец препятствовал доступу к инженерным сетям здания.
В результате в конце октября торговый центр был вынужден прекратить работу. Частичное восстановление произошло 12 декабря, а полноценно ТРЦ заработал в начале февраля.