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«Нафтогаз» договорился о реструктуризации долга на 1,2 млрд евро

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» договорился о реструктуризации долга на 1,2 млрд евро
«Нафтогаз» договорился о реструктуризации долга на 1,2 млрд евро
Группа «Нафтогаз» достигла принципиальных договоренностей со специальным комитетом собственников двух серий еврооблигаций по реструктуризации обязательств общим объемом около 1,2 млрд евро.
Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Условия реструктуризации

Согласно достигнутым договоренностям, срок погашения евро-серии облигаций будет продлен до января 2032 года, а долларовой серии — до января 2033 года.
«Принципиальная договоренность достигнута в условиях полномасштабной войны и беспрецедентного давления на энергетическую инфраструктуру Украины. Только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам Группы Нафтогаз — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны. Интенсивность атак не уменьшается и сейчас: с начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал инфраструктуру группы», — сообщил Корецкий.
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По его словам, успешное завершение реструктуризации даст компании больше возможностей направлять ресурсы на восстановление инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону.
В дальнейшем достигнутые договоренности должны быть окончательно одобрены соответствующими органами управления НАК «Нафтогаз Украины» и профильными министерствами.

Каких облигаций касается соглашение

Договоренности касаются двух выпусков еврооблигаций, которые НАК «Нафтогаз Украины» выпустил с помощью специальной компании Kondor Finance plc, а именно:
  • облигаций участия в кредите на текущую основную сумму 695 млн евро, первичный срок погашения которых приходился на 2024 год и был ранее продлен до 19 июля 2026 года;
  • облигаций участия в кредите на текущую основную сумму 584 млн. долларов США, первичный срок погашения которых приходился на 2026 год и был ранее продлен до 8 ноября 2028 года.
Предыдущая реструктуризация этих обязательств была согласована в конце июля 2023 года.
По материалам:
Finance.ua
НафтогазОблигации
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