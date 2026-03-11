Банк на колесах: Ощадбанк тестирует новый формат обслуживания
Сбербанк запускает мобильное отделение — специально оборудованный «банк на колесах». Первым регионом, где заработает такой формат обслуживания, стала Черновицкая область.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ранее мобильные отделения Ощадбанка работали преимущественно в прифронтовых областях, где банковская инфраструктура была разрушена или ограничена из-за войны. Теперь банк применяет этот опыт, чтобы расширить доступ к финансовым услугам и в других областях.
Почему пилот стартует на Буковине
Черновицкую область выбрали для пилотного проекта из-за значительной доли отдаленных и горных населенных пунктов, где людям далеко и сложно добраться до банковского отделения.
«Мобильный формат обслуживания поможет обеспечить регулярное присутствие банковских сервисов там, где их сегодня не хватает», — говорят в финучреждении.
Какие услуги будет предоставлять мобильное отделение
«Мобильное отделение — это полноценный автономный офис. Мы адаптируем опыт работы в прифронтовых регионах, чтобы расширить доступ к банковским услугам в общинах, где нет стационарной банковской инфраструктуры. Вместе с общинами мы будем анализировать спрос на мобильный банковский сервис, чтобы максимально отвечать потребностям наших клиентов», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Отделение на колесах оснащено спутниковой связью и автономным питанием. Оно имеет бронированную защиту.
В мобильном отделении клиенты смогут:
- открыть банковский счет;
- оформить депозит;
- перевыпустить платежную карту;
- получить социальные выплаты или пенсию;
- совершить денежные переводы;
- оплатить коммунальные и другие услуги.
