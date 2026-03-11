Банк на колесах: Ощадбанк тестирует новый формат обслуживания Сегодня 17:17

В отдаленных селах появится «банк на колесах», www.oschadbank.ua

Сбербанк запускает мобильное отделение — специально оборудованный «банк на колесах». Первым регионом, где заработает такой формат обслуживания, стала Черновицкая область.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ранее мобильные отделения Ощадбанка работали преимущественно в прифронтовых областях, где банковская инфраструктура была разрушена или ограничена из-за войны. Теперь банк применяет этот опыт, чтобы расширить доступ к финансовым услугам и в других областях.

Почему пилот стартует на Буковине

Черновицкую область выбрали для пилотного проекта из-за значительной доли отдаленных и горных населенных пунктов, где людям далеко и сложно добраться до банковского отделения.

«Мобильный формат обслуживания поможет обеспечить регулярное присутствие банковских сервисов там, где их сегодня не хватает», — говорят в финучреждении.

Какие услуги будет предоставлять мобильное отделение

«Мобильное отделение — это полноценный автономный офис. Мы адаптируем опыт работы в прифронтовых регионах, чтобы расширить доступ к банковским услугам в общинах, где нет стационарной банковской инфраструктуры. Вместе с общинами мы будем анализировать спрос на мобильный банковский сервис, чтобы максимально отвечать потребностям наших клиентов», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Отделение на колесах оснащено спутниковой связью и автономным питанием. Оно имеет бронированную защиту.

В мобильном отделении клиенты смогут:

открыть банковский счет;

оформить депозит;

перевыпустить платежную карту;

получить социальные выплаты или пенсию;

совершить денежные переводы;

оплатить коммунальные и другие услуги.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.