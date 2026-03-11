День финансов: Украина создает собственный ИИ, рост цен на топливо Сегодня 17:40

В среду, 11 марта АМКУ объяснил, почему в Украине подорожало горючее, и НБУ сообщил, будет ли дефицит валюты из-за ситуации с Венгрией.

Рост цен на горючее

По состоянию на 23 февраля подорожание горючего в ЕС уже составило 10,5%, в то время как на украинских автозаправочных станциях такого уровня рост цен достиг лишь 4 марта. По словам главы АМКУ, повышение цен на горючее началось 28 февраля.

Хватит ли валюты для банков

НБУ готов и далее поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

В то же время Президент призвал партнеров в ЕС не молчать о задержании украинских инкассаторов и изъятии наличных денег

Также НБУ предлагает изменить правила перевозки валютных ценностей.

Самые актуальные вакансии в ОПК

62% украинских компаний считают нехватку рабочей силы самым острым препятствием для бизнеса. В среднем каждая компания пользуется спросом на закрытие девяти должностей. Важный нюанс: обычно на одну вакансию, особенно на рабочую, предприятия нанимают десятки специалистов.

Рынок подержанных авто в Украине упал

В феврале 2026 года внутренний рынок подержанных легковых автомобилей продемонстрировал ожидаемое снижение активности после аномального роста в предыдущие периоды. В течение месяца было зафиксировано 56 551 сделка купли-продажи, что свидетельствует о заметной негативной динамике.

Украина создает собственный искусственный интеллект

Украина работает над созданием собственной большой языковой модели искусственного интеллекта (LLM), которая станет основой государственных сервисов, чатботов и AI-ассистентов. Проект реализует Министерство цифровой трансформации вместе с партнерами.

Правительство продлило льготные цены для теплокоммунэнерго

Правительство продлило специальные условия поставки газа для производителей тепла, действовавших во время отопительного сезона. Они будут действовать и в межотопительный период — до 30 сентября 2026 года.

Польша ужесточает контроль над криптовалютами

Президент Польши подписал поправки в закон об обмене налоговой информацией с другими странами. Новые положения предусматривают, в частности, обязательную отчетность по операциям на рынке криптовалют.

