До 60% портфеля факторинга формируют предприятия МСБ Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

До 60% портфеля факторинга формируют предприятия МСБ

Малый и средний бизнес стал основным драйвером рынка факторинга в Украине.

«Традиционно факторинг считается инструментом для крупного бизнеса, однако сегодня драйвером является малый и средний бизнес, которому критически необходима ликвидность», — сказал начальник управления факторинговых операций ТАСкомбанка Всеволод Кучерявый.

По его словам, в портфеле ТАСкомбанка малый бизнес занимает около 60%, средний — 22%, а остальное приходятся на крупный и микросегменты.

«В отраслевой структуре заемщиков у нас доминирует перерабатывающая промышленность — около 65%, логистика — 15%, торговля, строительство и агропромышленный комплекс — по 7%», — отметил банкир. Среди дебиторов доминирует перерабатывающая индустрия (40%), ритейл (31%), добывающая индустрия (20%).

Факторинг необходим компаниям, у которых есть кассовые разрывы и которые требуется оперативное пополнение оборотных средств.

«В ОТП Банке более 90% портфеля — это средние и крупные компании», — заявила руководитель отдела факторингового финансирования ОТП Банка Лина Заика.

Это производители, оптовые торговцы, поставщики услуг или работ с отсрочкой. «Основные отрасли, которые мы финансируем — это дистрибуция, агросектор, поставщики FMCG, производители и оптовые продавцы строительных материалов, большой пласт импортеров, в частности компьютерной и бытовой техники», — перечислила Лина Заика.

Руководитель проектов и программ в сфере нематериального производства по факторингу Кредобанка Юрий Сипливый объяснил, что банк сначала делал ставку на крупный бизнес, но теперь переходит и в МСБ. «Начиная с 2026-го, Кредобанк начинает сконцентрироваться и на этом сегменте клиентов», — сказал он.

Он рассказал о важном нюансе в этом бизнесе. «Все наши клиенты импортеры. Факторинг — это продукт, идеально подходящий для компаний, импортирующих товар, занимающихся дистрибуцией, переработкой и реализующих товар в Украине. Потому что факторинг позволяет хеджировать не только риски неоплаты, но и валютные риски», — отметил Юрий Сипливый.

Фінансовий клуб По материалам:

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