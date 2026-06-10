Каким авиакомпаниям запрещено совершать полеты в Европе Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Каким авиакомпаниям запрещено совершать полеты в Европе

Европейские регуляторы осуществляют строгий надзор за тем, чтобы авиакомпании, работающие в воздушном пространстве ЕС, отвечали международным стандартам безопасности, включая стандарты Международной организации гражданской авиации (ІКАО).

запрещено выполнять полеты в европейском воздушном пространстве, пишет Авиакомпаниям, не соблюдающим требования,полеты в европейском воздушном пространстве, пишет euronews.

По состоянию на 9 июня этот список включает 154 авиакомпании.

Air Express Algeria была добавлена ​​в Список безопасности воздушного движения ЕС (ASL) в его последнем обновлении, 48-м.

Решение основывается на «серьезных проблемах безопасности» и выявлении «недостатков в соблюдении международных стандартов безопасности авиакомпаниями», говорится в заявлении Европейской комиссии.

Таким образом, Air Express присоединяется к группе из 126 авиакомпаний из 16 разных стран, включенных в ASL из-за недостаточного надзора за безопасностью со стороны национальных авиационных органов.

В Афганистане, Армении, Конго, Демократической Республике Конго, Джибути, Экваториальной Гвинее, Эритрее, Либерии, Ливии, Непале, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Судане, Суринами и Танзании всем авиакомпаниям, сертифицированным местными органами власти, запрещено совершать полеты в Европе.

Все ангольские авиакомпании также запрещают полеты над материковой частью страны, за исключением TAAG Angola Airlines и Heli Malongo.

Кроме того, запрещено совершать полеты 22 авиакомпаниям, сертифицированным в россии, а также Air Zimbabwe из Зимбабве, Avior Airlines из Венесуэлы, Iran Aseman Airlines из Ирана, Fly Baghdad и Iraq Airways из Ирака после выявления серьезных «недостатков в сфере безопасности».

В случае Iran Air из Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики эксплуатационные ограничения означают, что они могут летать в Европе только при использовании определенных самолетов.

И напротив, все авиакомпании, сертифицированные в Кыргызстане, были исключены из черного списка. По данным Комиссии, это является признанием «прогресса Кыргызстана в усилении надзора за безопасностью полетов за последние 20 лет».

Список безопасности воздушного движения ЕС

ASL — это список авиакомпаний, на которые распространяются запреты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, а также с территории ЕС или над ней.

Однако, если у страны имеется краткосрочное или среднесрочное соглашение с авиакомпанией, не входящей в ASL, об аренде ее воздушных судов, ей может быть разрешен вход в европейское воздушное пространство при соблюдении ею правил безопасности.

Для обновления списка Комиссия консультируется с Комитетом по безопасности полетов блока, состоящий из экспертов по авиационной безопасности из всех государств-членов и поддерживается Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза. Список существует уже 20 лет.

Авиакомпании будут запрещены или на нее будут наложены ограничения, если она не будет соблюдать международные стандарты безопасности. Кроме того, все авиакомпании в стране рискуют быть включены в Лигу безопасности полетов (ASL), если будет установлено, что местный орган по безопасности полетов не выполняет своих международных надзорных обязательств.

По словам Комиссии, список также может действовать как сдерживающий фактор: «Это мощный превентивный инструмент, поскольку во время проверки страны, как правило, улучшают свой надзор за безопасностью, чтобы предотвратить попадание своих авиакомпаний в список».

Нет фиксированной даты для обновления Руководящих принципов безопасности воздушного движения (ASL); они могут быть изменены, если Комиссия считает это необходимым или по запросу государства-члена ЕС. Однако Комитет по безопасности воздушного движения собирается примерно два-три раза в год для рассмотрения любых обновлений.

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