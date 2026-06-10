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Четыре банка контролируют 86% рынка факторинга

Фондовый рынок
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Четыре банка контролируют 86% рынка факторинга
Четыре банка контролируют 86% рынка факторинга
Украинский рынок факторинга уже вышел на объемы выше довоенных и продолжает расти.
Руководитель отдела факторингового финансирования ОТП Банка Лина Заика подтвердила существенный рост рынка.
«Рынок растет каждый год и сейчас в объемах уже превышает довоенный уровень. В прошлом году портфель факторингового финансирования вырос на 30%», — отметила она во время круглого стола «Перезапуск факторинга: какие возможности появятся для клиентов банков «, проведенного «Финансовым клубом».
«ОТП растет быстрее рынка и в 2025 году профинансировал 8,4 млрд грн накладных. А в I квартале 2026 года произошло удвоение показателя до 2,7 млрд грн. «Сейчас 12−15 банков на рынке Украины предоставляют услуги факторинга. А пятерка банков неизменна в течение нескольких лет», — рассказала Лина Заико.
«Рынок в последнее время демонстрирует достаточно стабильный рост. Рынок уже адаптировался ко всем вызовам. С начала 2024 года, когда общий портфель на рынке составлял 3,7 млрд грн, на апрель 2026 года рынок уже более 5,5 млрд грн», — сказал начальник управления факторинговых операций ТАСкомбанка Всеволод Кучерявый.
По его словам, рынок высококонцентрированный: более 86% портфеля контролирует первая четверка банков — ПУМБ, ВСТ Банк, ОТП Банк и ТАСкомбанк. При этом ТАСкомбанк удерживает около 13% рынка с портфелем в 700 млн грн.
По материалам:
Фінансовий клуб
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