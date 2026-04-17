Ощадбанк подал судебный иск против россии на более чем 1 миллиард долларов

Ощадбанк понес значительные потери активов и возможность продолжать деятельность на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей

Ощадбанк 7 апреля 2026 года передал на рассмотрение международного арбитражного суда новый иск против российской федерации. Ощадбанк понес значительные потери активов и возможность продолжать деятельность на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в результате незаконных действий россии.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В сообщении об арбитраже Ощадбанк зафиксировал многочисленные нарушения рф своих обязательств по межправительственному соглашению, а также базовых норм международного права.

Предыдущие шаги

24 июля 2025 года банк направил российской стороне официальное уведомление о споре, реакции на которое не последовало.

В настоящее время идет этап формирования состава международного арбитражного суда в соответствии с положениями двустороннего соглашения.

Объем требований

«Это судебное производство касается убытков, которые Ощадбанк понес в четырех регионах Украины в результате незаконных действий рф. Мы последовательно движемся к реальному возмещению этих потерь: по предварительным решениям, сумма требований Ощада уже превышает 1,3 млрд долларов, и этот иск является следующим шагом в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности», — отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка.

Опыт международных арбитражей

Ощадбанк уже имеет подтвержденный международными судами опыт защиты своих интересов: по результатам арбитража по незаконной аннексии Крыма банк выиграл более 1,1 млрд. долларов США, а общая сумма требований с учетом процентов превышает 1,3 млрд. долларов.

«Мы понимаем, что россия не будет выполнять решения судов добровольно, поэтому системно работаем над их принудительным исполнением в разных юрисдикциях. Параллельно фиксируем все убытки, понесенные после 2022 года, чтобы обеспечить их дальнейшее возмещение в рамках новых исков», — подчеркнул Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.

1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Ощадбанка, отклонив апелляцию рф и подтвердив законность решения арбитражного суда от 2018 года. Суд также обязал российскую сторону компенсировать 300 тыс. евро судебных издержек.

Ощадбанк уже добился ареста российских активов во Франции на десятки миллионов евро.

