МХП Косюка покупает долю у греческой компании Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП сообщает о подписании соглашения о приобретении доли у греческой компании Th. Nitsiakos AVEE.

Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении говорится, что соглашение предусматривает долгосрочное партнерство сторон и поэтапное приобретение МХП 70% компании в течение нескольких лет, а также стороны договорились о возможности дальнейшего увеличения доли МХП до 100% в будущем.

Завершение сделки зависит от выполнения стандартных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований.

Th. Nitsiakos AVEE — вертикально интегрированная группа со штаб-квартирой в городе Янина, основанная в 1970-х годах.

Работает в Греции в сфере производства и дистрибуции птицы и других видов мяса, кормов для животных и домашних животных.

По итогам 2025 года выручка компании составила около 540 млн евро.

Сделка с Th. Nitsiakos AVEE является еще одним шагом в развитии международного бизнеса МХП, что способствует сохранению устойчивости группы и стабильному инвестированию в свое развитие в Украине.

Отмечается, что за годы полномасштабной войны компания МХП открыла в Украине новое предприятие по производству продуктов с добавленной ценностью в Днепре, приобрела «Украинский мясной хутор» для дальнейшего развития, а также начала развитие производства биометана.

