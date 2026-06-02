Убытки Укрзализныци за 1 квартал составили почти 8 млрд гривен

Акционерное общество «Укрзализныця» закончило первый квартал 2026 года с убытком около 7,9 млрд гривен.
Об этом Укрзализныця сообщила в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что многочисленные вражеские атаки, сокращение объемов перевозок из-за неритмичной работы грузоотправителей и резкого скачка цен на энергоресурсы критически ударили по финансовым показателям Укрзализныци в I квартале 2026 года.
Первый квартал 2026 года для Укрзализныци стал трудным испытанием.
Враг нанес 541 удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу — это как половина от числа всех атак за 2025 год.
В результате были повреждены 1 718 железнодорожных объектов.
При исполнении своих служебных обязанностей ранения получили 28 железнодорожников — машинисты, путейщики, энергетики, вагонщики и другие.
Отмечается, что объемы грузовых перевозок в первом квартале этого года уменьшились на 6,4% - до 34,8 млн тонн грузов по сравнению с прошлым годом.
Пассажирские перевозки в дальнем сообщении также уменьшились — до 5,8 млн пассажиров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными причинами стали системные атаки врага на пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру.
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
