Убытки Укрзализныци за 1 квартал составили почти 8 млрд гривен

Акционерное общество «Укрзализныця» закончило первый квартал 2026 года с убытком около 7,9 млрд гривен.

Об этом Укрзализныця сообщила в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что многочисленные вражеские атаки, сокращение объемов перевозок из-за неритмичной работы грузоотправителей и резкого скачка цен на энергоресурсы критически ударили по финансовым показателям Укрзализныци в I квартале 2026 года.

Первый квартал 2026 года для Укрзализныци стал трудным испытанием.

Враг нанес 541 удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу — это как половина от числа всех атак за 2025 год.

В результате были повреждены 1 718 железнодорожных объектов.

При исполнении своих служебных обязанностей ранения получили 28 железнодорожников — машинисты, путейщики, энергетики, вагонщики и другие.

Отмечается, что объемы грузовых перевозок в первом квартале этого года уменьшились на 6,4% - до 34,8 млн тонн грузов по сравнению с прошлым годом.

Пассажирские перевозки в дальнем сообщении также уменьшились — до 5,8 млн пассажиров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными причинами стали системные атаки врага на пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру.

