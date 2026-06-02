В сети рассекретили все цвета iPhone 18 Pro

Официальную презентацию новых флагманов компания пока не анонсировала, однако в сети уже активно обсуждают, что именно Dark Cherry может стать самым популярным цветом среди покупателей.
Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал в сети фотографии макетов новых флагманов Apple, на которых можно увидеть все цветовые варианты будущих смартфонов.
Как утверждает инсайдер, новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max выйдут в четырех цветах: серебристом, черном, голубом и совершенно новом Dark Cherry.
Именно темно-вишневый цвет уже успел вызвать самый большой ажиотаж среди фанатов бренда. Оттенок описывают как насыщенный бордово-винный цвет с глубокими темными переливами.
Ожидается, что он станет главным визуальным акцентом новой серии — подобно тому, как в предыдущих моделях популярность приобретал эксклюзивный Cosmic Orange.
Кроме цветовой палитры, утечка также подтвердила некоторые изменения в дизайне смартфонов. В частности, Apple сохранит фирменный блок камер и плоские грани корпуса, однако фронтальная панель претерпевает заметные изменения.
По данным инсайдеров, Dynamic Island в новых моделях станет примерно на 35% меньше, что позволит сделать дисплей еще более «безрамочным».
По материалам:
Корреспондент.net
