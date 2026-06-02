Глава НБУ назвал 4 четыре условия для привлечения частных инвестиций

В Украине необходимо развивать инфраструктуру рынка капитала, отвечающую потребностям как внутренних, так и внешних инвесторов. По оценке Национального банка, страна не имеет инфраструктуры, которая пользовалась бы достаточным доверием инвесторов.
НБУ готовит законопроект для развития рынка капитала
По словам Пышного, у Украины уже есть план структурных реформ, а программа сотрудничества с Международным валютным фондом определяет ключевые направления изменений.
«У Украины сегодня есть план структурных реформ. Программа с Международным валютным фондом четко структурирует все направления реформирования. Нам нужно говорить не о том, что нужно сделать, а о том, как улучшить координацию. Одно из направлений, по которому Национальный банк системно работал с правительством, с Европейским банком реконструкции и развития, МВФ, Всемирным банком, это развитие инфраструктуры рынка капиталов. В Украине отсутствует инфраструктура, которая пользовалась бы доверием и покрывала потребности как внутреннего, так и внешнего инвестора», — сказал Пышный.
Он сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение парламента. Глава НБУ также призвал всех участников рынка присоединиться к обсуждению документа.
Пышный обратил внимание на масштабы украинской банковской системы, которые, по его словам, пока не отвечают потребностям экономики.
«Она равна всего 1/10 от капитализации банковской системы Польши. Нам нужен сильный инвестор. Нам нужны сделки слияний и поглощений. Нам нужны консорциумы для кредитования. Нам нужна инфраструктура рынка капиталов, нам нужен фондовый рынок, без которого частный инвестор никогда не зайдет сюда», — добавил глава НБУ.
По словам главы НБУ, главной задачей для Украины сейчас является увеличение объема частного капитала, поступающего в экономику. Для этого, по его мнению, необходимо работать сразу по нескольким направлениям.
Первый — сохранение устойчивости финансового сектора.
Пышный отметил, что банковская система доказала свою способность работать даже в условиях полномасштабной войны, а страховой рынок продолжает адаптироваться к европейским стандартам. Это, по его словам, уже привлекает внимание иностранных инвесторов.
«Французская банковская группа приобрела украинский банк, европейская финтех-компания также отметила, что пришла не за активами, а за технологиями. Недавно самая большая страховая компания Польши приобрела лидера украинского рынка страхования жизни. Мы также видим интерес к предстоящей приватизации государственных банков», — отметил Пышный.
Второе направление — развитие инфраструктуры для инвестиций и рынков капитала.
Именно для этого НБУ вместе с партнерами работает над соответствующим законодательством, а подготовленный законопроект в ближайшее время должен быть зарегистрирован в Верховной Раде.
Третий приоритет — кредитование восстановления экономики и стратегических отраслей.
По его словам, государственные банки до сих пор обеспечивают основную часть финансирования оборонно-промышленного комплекса и энергетики, однако все активнее в этот процесс привлекаются и частные финансовые учреждения.
«Именно с таким месседжем Украина должна выходить на международные площадки. Наш оборонно-промышленный комплекс и military-tech сегодня являются не только составляющей безопасности, но и одной из перспективных сфер для инвестиций», — подчеркнул он.
Четвертое направление — продолжение структурных реформ.
Он подчеркнул, что дорожная карта изменений уже определена программой сотрудничества с МВФ и евроинтеграционными обязательствами Украины. В то же время, для реализации реформ нужна широкая политическая и общественная поддержка.
«У нас не осталось простых реформ, у нас остались только сложные. Но именно они создают основу для капитальных инвестиций, сильной экономики и институциональной устойчивости. Другого пути нет», — подытожил глава НБУ.