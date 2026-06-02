Глава НБУ назвал 4 четыре условия для привлечения частных инвестиций

Глава НБУ Андрей Пышный
В Украине необходимо развивать инфраструктуру рынка капитала, отвечающую потребностям как внутренних, так и внешних инвесторов. По оценке Национального банка, страна не имеет инфраструктуры, которая пользовалась бы достаточным доверием инвесторов.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

НБУ готовит законопроект для развития рынка капитала

По словам Пышного, у Украины уже есть план структурных реформ, а программа сотрудничества с Международным валютным фондом определяет ключевые направления изменений.
«У Украины сегодня есть план структурных реформ. Программа с Международным валютным фондом четко структурирует все направления реформирования. Нам нужно говорить не о том, что нужно сделать, а о том, как улучшить координацию. Одно из направлений, по которому Национальный банк системно работал с правительством, с Европейским банком реконструкции и развития, МВФ, Всемирным банком, это развитие инфраструктуры рынка капиталов. В Украине отсутствует инфраструктура, которая пользовалась бы доверием и покрывала потребности как внутреннего, так и внешнего инвестора», — сказал Пышный.
Он сообщил, что соответствующий законопроект уже разработан и в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение парламента. Глава НБУ также призвал всех участников рынка присоединиться к обсуждению документа.
Пышный обратил внимание на масштабы украинской банковской системы, которые, по его словам, пока не отвечают потребностям экономики.
«Она равна всего 1/10 от капитализации банковской системы Польши. Нам нужен сильный инвестор. Нам нужны сделки слияний и поглощений. Нам нужны консорциумы для кредитования. Нам нужна инфраструктура рынка капиталов, нам нужен фондовый рынок, без которого частный инвестор никогда не зайдет сюда», — добавил глава НБУ.

Условия для привлечения частных инвестиций

По словам главы НБУ, главной задачей для Украины сейчас является увеличение объема частного капитала, поступающего в экономику. Для этого, по его мнению, необходимо работать сразу по нескольким направлениям.
  • Первый — сохранение устойчивости финансового сектора.
Пышный отметил, что банковская система доказала свою способность работать даже в условиях полномасштабной войны, а страховой рынок продолжает адаптироваться к европейским стандартам. Это, по его словам, уже привлекает внимание иностранных инвесторов.
«Французская банковская группа приобрела украинский банк, европейская финтех-компания также отметила, что пришла не за активами, а за технологиями. Недавно самая большая страховая компания Польши приобрела лидера украинского рынка страхования жизни. Мы также видим интерес к предстоящей приватизации государственных банков», — отметил Пышный.
  • Второе направление — развитие инфраструктуры для инвестиций и рынков капитала.
Именно для этого НБУ вместе с партнерами работает над соответствующим законодательством, а подготовленный законопроект в ближайшее время должен быть зарегистрирован в Верховной Раде.
  • Третий приоритет — кредитование восстановления экономики и стратегических отраслей.
По его словам, государственные банки до сих пор обеспечивают основную часть финансирования оборонно-промышленного комплекса и энергетики, однако все активнее в этот процесс привлекаются и частные финансовые учреждения.
«Именно с таким месседжем Украина должна выходить на международные площадки. Наш оборонно-промышленный комплекс и military-tech сегодня являются не только составляющей безопасности, но и одной из перспективных сфер для инвестиций», — подчеркнул он.
  • Четвертое направление — продолжение структурных реформ.
Он подчеркнул, что дорожная карта изменений уже определена программой сотрудничества с МВФ и евроинтеграционными обязательствами Украины. В то же время, для реализации реформ нужна широкая политическая и общественная поддержка.
«У нас не осталось простых реформ, у нас остались только сложные. Но именно они создают основу для капитальных инвестиций, сильной экономики и институциональной устойчивости. Другого пути нет», — подытожил глава НБУ.
Светлана Вышковская
