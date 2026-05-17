Готовность инвестировать в Украину в ближайшие 12 месяцев растет
Исследование фиксирует заметный рост краткосрочной готовности инвестировать в Украину, несмотря на войну: 19% компаний заявили о таких планах против 8% в 2025 году.
В то же время ответы респондентов показывают разные подходы к рискам:
19% компаний уже инвестируют в украинский рынок;
15% пока не планируют инвестиции из-за войны;
16% не рассматривают Украину вне зависимости от военных факторов;
20% допускают возможность инвестирования;
9% готовы заходить на рынок в случае заключения мирного соглашения.
«В 2025 году украинский рынок M&A продолжил постепенное восстановление после резкого падения в 2022-м: количество сделок выросло более чем на 20%, а совокупная разглашенная стоимость — более чем на 17%, что свидетельствует о сохранении интереса инвесторов даже при высоких рисках безопасности.
В то же время, структура M&A-рынка меняется: на фоне сдержанной активности международных игроков в течение года локальные инвесторы активнее формировали пайплайн потенциальных транзакций. Во второй половине 2025-го фиксировалось оживление международного интереса к украинским активам и появление знаковых соглашений с участием иностранных инвесторов. Этот тренд заложил основу для дальнейшей реализации трансграничных соглашений в 2026 году", — комментирует Светлана Щербатюк, партнер, руководитель направления Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Украине.
Восстановление Украины как фактор регионального спроса
В исследовании отдельно отмечается, что процесс восстановления Украины усиливает интерес ко всему региону СЕЕ. Важную роль играет финансовая поддержка ЕС в размере 50 млрд евро в рамках программы EU Ukraine Facility. Средства предусмотрены для:
поддержки государственного бюджета;
стимулирование инвестиций;
технической помощи по внедрению реформ.
Среди приоритетных направлений — энергетика, агросектор, логистика, транспорт, зеленая трансформация и цифровизация.