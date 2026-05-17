Украина поднялась в рейтинге инвестпривлекательности среди стран CEE — KPMG

Несмотря на продолжающуюся войну, Украина остается на радарах немецких инвесторов, занимая 2 место среди стран СЕЕ (Central and Eastern Europe), которые чаще всего упоминают в планах инвестирования.
Об этом свидетельствуют данные исследования KPMG German-Central and Eastern European Business Outlook 2026.

Украина среди лидеров инвестиционного интереса в СЕЭ

В рейтинге стран Центральной и Восточной Европы Украина заняла второе место после Польши по частоте упоминаний о планах инвестирования.
Согласно исследованию, 43% компаний, планирующих инвестиции в регионе, рассматривают Украину как потенциальное направление. Это на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее (35% в 2025 году).
В KPMG отмечают, что инвестиционные намерения в регионе растут, а среди ключевых рынков для вложений называют Польшу, Украину и Чехию.

Готовность инвестировать в Украину в ближайшие 12 месяцев растет

Исследование фиксирует заметный рост краткосрочной готовности инвестировать в Украину, несмотря на войну: 19% компаний заявили о таких планах против 8% в 2025 году.
В то же время ответы респондентов показывают разные подходы к рискам:
  • 19% компаний уже инвестируют в украинский рынок;
  • 15% пока не планируют инвестиции из-за войны;
  • 16% не рассматривают Украину вне зависимости от военных факторов;
  • 20% допускают возможность инвестирования;
  • 9% готовы заходить на рынок в случае заключения мирного соглашения.
«В 2025 году украинский рынок M&A продолжил постепенное восстановление после резкого падения в 2022-м: количество сделок выросло более чем на 20%, а совокупная разглашенная стоимость — более чем на 17%, что свидетельствует о сохранении интереса инвесторов даже при высоких рисках безопасности.
В то же время, структура M&A-рынка меняется: на фоне сдержанной активности международных игроков в течение года локальные инвесторы активнее формировали пайплайн потенциальных транзакций. Во второй половине 2025-го фиксировалось оживление международного интереса к украинским активам и появление знаковых соглашений с участием иностранных инвесторов. Этот тренд заложил основу для дальнейшей реализации трансграничных соглашений в 2026 году", — комментирует Светлана Щербатюк, партнер, руководитель направления Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Украине.

Восстановление Украины как фактор регионального спроса

В исследовании отдельно отмечается, что процесс восстановления Украины усиливает интерес ко всему региону СЕЕ. Важную роль играет финансовая поддержка ЕС в размере 50 млрд евро в рамках программы EU Ukraine Facility. Средства предусмотрены для:
  • поддержки государственного бюджета;
  • стимулирование инвестиций;
  • технической помощи по внедрению реформ.
Среди приоритетных направлений — энергетика, агросектор, логистика, транспорт, зеленая трансформация и цифровизация.
Вызовы для инвесторов

Опрос показывает, что влияние войны россии против Украины на инвестиционные решения в регионе СЕЕ является смешанным.
  • 45% компаний заявили, что война не влияет на их решения;
  • 15% отложили или отменили инвестиции;
  • 13% перераспределили инвестиции в пределах региона;
  • 9% увеличили инвестиции, еще 9% - сократили;
  • по 5% либо перенесли инвестиции из региона, либо рассматривают возможное сворачивание деятельности в СЕЕ.
Общие выводы исследования

KPMG German-CEE Business Outlook 2026 фиксирует рост роли региона СЭЭ в стратегиях немецких компаний, несмотря на политические и вызовы безопасности.
  • 41% компаний планируют инвестировать в СЕЕ в течение 12 месяцев;
  • 55% - в течение пяти лет.
Главным драйвером инвестиций остается спрос (53%), в то время как основными рисками названа политическая и нестабильность безопасности (60%) и коррупция (47%).
В отчете также отмечается усиление экономической интеграции региона с ЕС, рост торговли и расширение евроинтеграционных процессов.
Светлана Вышковская
