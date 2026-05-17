Украина поднялась в рейтинге инвестпривлекательности среди стран CEE — KPMG

Несмотря на продолжающуюся войну, Украина остается на радарах немецких инвесторов, занимая 2 место среди стран СЕЕ (Central and Eastern Europe), которые чаще всего упоминают в планах инвестирования.

Об этом свидетельствуют данные исследования KPMG German-Central and Eastern European Business Outlook 2026.

Украина среди лидеров инвестиционного интереса в СЕЭ

В рейтинге стран Центральной и Восточной Европы Украина заняла второе место после Польши по частоте упоминаний о планах инвестирования.

Согласно исследованию, 43% компаний, планирующих инвестиции в регионе, рассматривают Украину как потенциальное направление. Это на 8 процентных пунктов больше, чем годом ранее (35% в 2025 году).

В KPMG отмечают, что инвестиционные намерения в регионе растут, а среди ключевых рынков для вложений называют Польшу, Украину и Чехию.

Готовность инвестировать в Украину в ближайшие 12 месяцев растет

Исследование фиксирует заметный рост краткосрочной готовности инвестировать в Украину, несмотря на войну: 19% компаний заявили о таких планах против 8% в 2025 году.

В то же время ответы респондентов показывают разные подходы к рискам:

19% компаний уже инвестируют в украинский рынок;

15% пока не планируют инвестиции из-за войны;

16% не рассматривают Украину вне зависимости от военных факторов;

20% допускают возможность инвестирования;

9% готовы заходить на рынок в случае заключения мирного соглашения.

«В 2025 году украинский рынок M&A продолжил постепенное восстановление после резкого падения в 2022-м: количество сделок выросло более чем на 20%, а совокупная разглашенная стоимость — более чем на 17%, что свидетельствует о сохранении интереса инвесторов даже при высоких рисках безопасности.

В то же время, структура M&A-рынка меняется: на фоне сдержанной активности международных игроков в течение года локальные инвесторы активнее формировали пайплайн потенциальных транзакций. Во второй половине 2025-го фиксировалось оживление международного интереса к украинским активам и появление знаковых соглашений с участием иностранных инвесторов. Этот тренд заложил основу для дальнейшей реализации трансграничных соглашений в 2026 году", — комментирует Светлана Щербатюк, партнер, руководитель направления Transaction Services, Deal Advisory, KPMG в Украине.

Восстановление Украины как фактор регионального спроса

В исследовании отдельно отмечается, что процесс восстановления Украины усиливает интерес ко всему региону СЕЕ. Важную роль играет финансовая поддержка ЕС в размере 50 млрд евро в рамках программы EU Ukraine Facility. Средства предусмотрены для:

поддержки государственного бюджета;

стимулирование инвестиций;

технической помощи по внедрению реформ.

Среди приоритетных направлений — энергетика, агросектор, логистика, транспорт, зеленая трансформация и цифровизация.

Вызовы для инвесторов

Опрос показывает, что влияние войны россии против Украины на инвестиционные решения в регионе СЕЕ является смешанным.

45% компаний заявили, что война не влияет на их решения;

15% отложили или отменили инвестиции;

13% перераспределили инвестиции в пределах региона;

9% увеличили инвестиции, еще 9% - сократили;

по 5% либо перенесли инвестиции из региона, либо рассматривают возможное сворачивание деятельности в СЕЕ.

Общие выводы исследования

KPMG German-CEE Business Outlook 2026 фиксирует рост роли региона СЭЭ в стратегиях немецких компаний, несмотря на политические и вызовы безопасности.

41% компаний планируют инвестировать в СЕЕ в течение 12 месяцев;

55% - в течение пяти лет.

Главным драйвером инвестиций остается спрос (53%), в то время как основными рисками названа политическая и нестабильность безопасности (60%) и коррупция (47%).

В отчете также отмечается усиление экономической интеграции региона с ЕС, рост торговли и расширение евроинтеграционных процессов.

