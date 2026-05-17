Что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине

После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения из-за различных намерений украинских работников относительно возвращения домой. Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.

Об этом пишет inpoland.

Кто планирует остаться

Наибольшее желание остаться в Польше демонстрируют украинцы 35−44 лет. Именно эту группу польские работодатели считают наиболее стабильной группой работников.

Среди основных причин, по которым украинцы остаются работать в Польше:

стабильная занятость;

более высокий уровень оплаты труда;

легальные условия проживания и трудоустройства;

возможности профессионального развития;

социальные гарантии и условия жизни.

Эксперты отмечают, что трудовая миграция между Украиной и Польшей после войны не прекратится, а станет более гибкой и долгосрочной.

Специалисты рынка труда предупреждают, что в случае оттока части украинских работников Польша может ощутить нехватку кадров в логистике, строительстве, промышленности, сфере услуг и агропродовольственном секторе.

Польша, вероятно, останется одним из главных направлений трудовой миграции для украинцев и после завершения войны. Последующая ситуация будет зависеть от темпов восстановления Украины, экономической стабильности и разницы в условиях труда в обеих странах.

минимальная заработная плата в Польше в 2027 году может составить 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем действующий уровень. Если прогноз сбудется, это будет одно из наименьших повышений минимальной зарплаты за последние годы.

В пересчете на сумму после уплаты налогов работники будут получать 3 643,63 злотых нетто. Это на 37,78 злотых больше, чем сейчас.

