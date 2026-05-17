0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с рынком труда Польши после завершения войны в Украине

Мир
45
Как изменится рынок труда в Польше после завершения войны в Украине
Как изменится рынок труда в Польше после завершения войны в Украине
После окончания войны в Украине польский рынок труда может претерпеть изменения из-за различных намерений украинских работников относительно возвращения домой. Сейчас 38% украинцев не планируют возвращаться в Украину, в то время как 33% опрошенных планируют возвращение сразу после завершения войны или в течение одного-двух лет.
Об этом пишет inpoland.

Кто планирует остаться

Наибольшее желание остаться в Польше демонстрируют украинцы 35−44 лет. Именно эту группу польские работодатели считают наиболее стабильной группой работников.
Среди основных причин, по которым украинцы остаются работать в Польше:
  • стабильная занятость;
  • более высокий уровень оплаты труда;
  • легальные условия проживания и трудоустройства;
  • возможности профессионального развития;
  • социальные гарантии и условия жизни.
Эксперты отмечают, что трудовая миграция между Украиной и Польшей после войны не прекратится, а станет более гибкой и долгосрочной.
Специалисты рынка труда предупреждают, что в случае оттока части украинских работников Польша может ощутить нехватку кадров в логистике, строительстве, промышленности, сфере услуг и агропродовольственном секторе.
Польша, вероятно, останется одним из главных направлений трудовой миграции для украинцев и после завершения войны. Последующая ситуация будет зависеть от темпов восстановления Украины, экономической стабильности и разницы в условиях труда в обеих странах.
До этого Finance.ua отмечал, что минимальная заработная плата в Польше в 2027 году может составить 4 860,47 злотых брутто. Это всего на 54,47 злотых больше, чем действующий уровень. Если прогноз сбудется, это будет одно из наименьших повышений минимальной зарплаты за последние годы.
В пересчете на сумму после уплаты налогов работники будут получать 3 643,63 злотых нетто. Это на 37,78 злотых больше, чем сейчас.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаРаботаМигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems