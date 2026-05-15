Самолеты Boeing и видеокарты для ИИ: США заключили соглашения с Пекином

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Во время своего визита в Китай президент США заявил, что Пекин купит у Штатов 200 самолетов Boeng. А еще стало известно, что американцы дали добро на продажу мощных видеокарт для ИИ от компании Nvidia.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на заявление Трампа, акции компании Boeing упали на 4 процента, ведь Китай согласился приобрести всего 200 самолетов вместо ожидаемых рынком 500 единиц. Инвесторы рассчитывали на более масштабную сделку.

Ранее источники Reuters сообщали о совсем других цифрах. В ходе подготовки саммита обсуждался заказ 500 лайнеров модели 737 MAX. Ожидались также закупки больших широкофюзеляжных самолетов. Но реальные объемы оказались вдвое меньше.

Неизвестно, когда именно начнется поставка. Также нет информации о конкретных типах самолетов. Этот заказ должен стать частью крупного торгового перемирия, отмечает агентство. Оно включает отказ США от тарифов и стабильную поставку редкоземельных элементов из Китая.

Параллельно с авиационными вопросами решалась судьба технологического рынка, говорится в материале Reuters. США официально одобрили продажу чипов Nvidia для десяти китайских компаний. Речь идет о модели H200, второй по мощности для искусственного интеллекта.

Списки покупателей включают крупнейших игроков:

Alibaba;

Tencent;

ByteDance;

JD.com;

Lenovo;

Foxconn.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан лично борется за китайский рынок. Первоначально его не было в официальном списке делегации Белого дома. Но Дональд Трамп лично пригласил его присоединиться к поездке.

Что еще известно о визите президента США в Китай

Лидер КНР Си Цзиньпин предупредил Трампа, что между странами могут возникнуть конфликты, если Штаты будут неправильно решать тайваньский вопрос. Си Цзиньпин отметил, что: «сотрудничество выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация вредит обеим».

В свою очередь Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Вашингтона по вопросу Тайваня остается неизменной. По словам Рубио, эта позиция сохранялась при президентах США из разных политических партий.

