LinkedIn планирует сократить более 800 работников 15.05.2026, 02:07 — Мир

LinkedIn планирует сократить более 800 работников

LinkedIn готовится объявить о сокращении персонала в рамках масштабных сокращений в технологическом секторе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Социальная сеть, принадлежащая Microsoft, планирует сократить около 5% персонала в рамках реорганизации команд и сосредоточения сотрудников на направлениях, где растет бизнес компании, сообщил один из собеседников на условиях анонимности.

Штат LinkedIn

По данным сайта LinkedIn, штат компании насчитывает более 17 500 штатных сотрудников по всему миру. Reuters не удалось определить, какие именно команды будут затронуты сокращениями.

Сокращения происходят на фоне того, что доход LinkedIn, продающий инструменты для подбора персонала и подписки, вырос на 12% в только что завершенном квартале по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об ускорении роста в 2026 году, согласно документам Microsoft, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Один из источников сообщил Reuters, что причиной увольнений не было то, что искусственный интеллект заменит рабочие места в LinkedIn.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что руководитель по глобальным вопросам и юридический директор LinkedIn Блэйк Ловит сообщил о сокращении объемов найма примерно на 20% с 2022 года. В то же время он отрицал влияние искусственного интеллекта. Выступая на Semafor World Economy Summit, он отметил, что данные не подтверждают прямого влияния искусственного интеллекта на сокращение рабочих мест.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.