General Motors увольняет сотни IT-работников ради специалистов по искусственному интеллекту

Под сокращение попадут около 500-600 работников
Американский автопроизводитель General Motors сокращает сотни сотрудников своего IT-подразделения. Компания стремится снизить затраты и освободить ресурсы для найма специалистов с современными навыками, прежде всего в сфере искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источников, под сокращение попадут около 500−600 работников в разных офисах компании по всему миру. В GM подтвердили увольнения, объяснив их необходимостью трансформировать IT-департамент и лучше подготовить бизнес к технологическим вызовам будущего.

Почему компания меняет кадры

Смена штата происходит на фоне пересмотра глобальной стратегии автогиганта:
  • ставка на ИИ и софт: GM хочет видеть в команде людей, способных интегрировать искусственный интеллект в производство и создавать сложное программное обеспечение новых моделей авто;
  • кризис электромобилей: спрос на электрокары оказался ниже ожиданий, из-за чего компания уже зафиксировала убытки на сумму 8,7 млрд долларов;
  • экономия: из-за роста инфляции в мире руководство вводит строгую финансовую дисциплину и сокращает расходы на потерявшие направления.
На фоне новостей об увольнениях акции General Motors упали на 3,9%. Это стало дополнительным ударом по капитализации компании, чьи бумаги демонстрируют падение после рекордных показателей в начале года.
