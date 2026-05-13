Башня Трампа за 1,5 млрд долларов: почему проект отменили

91-этажный комплекс Trump International Hotel & Tower Gold Coast планировали построить в районе Surfers Paradise в Квинсленде. Проект оценивали почти в 1,5 млрд австралийских долларов. Предполагалось, что башня станет самым высоким зданием Австралии.
Застройщиком выступала австралийская компания Altus Property Group, подписавшая в феврале соглашение с The Trump Organization во Флориде. В комплексе планировали разместить шестизвездную гостиницу, около 270 элитных апартаментов, рестораны, магазины, пляжный клуб и бассейны.
Причины отмены
Но теперь сотрудничество сторон прекращено. Глава Altus Property Group Дэвид Янг заявил, что бренд Trump стал «токсичным» в Австралии на фоне войны вокруг Ирана и политической ситуации в США. По его словам, это повлияло на перспективы проекта и отношение общественности.
В The Trump Organization со своей стороны заявили, что австралийский девелопер якобы не выполнил часть контрактных обязательств. При этом Altus утверждает, что сам проект небоскреба не отменен до конца и компания рассматривает сотрудничество с другими люксовыми брендами.
Строительство планировали начать уже в августе 2026 года, однако проект так и не получил официального согласования местных властей. На момент отмены партнерства девелопер еще не подал полноценную заявку на строительство в городской совет Gold Coast.
