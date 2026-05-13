Южная Корея может ввести налог на прибыль от ИИ Сегодня 06:22 — Мир

Южная Корея рассматривает возможность направить часть сверхдоходов от индустрии искусственного интеллекта на социальные программы.

В правительстве обсуждают идею так называемого «национального дивиденда», который мог бы финансировать поддержку молодежи, сельских общин, художников и пенсионеров.

Об этом сообщают Bloomberg , Tech Xplore, Nikkei Asia и AFP.

Что предлагают

Инициативу озвучил старший секретарь президента по политике Ким Йон Бом. По его мнению, Южная Корея постепенно переходит от традиционной экспортной модели к экономике, где наибольшие прибыли концентрируются в технологических компаниях.

Речь идет, прежде всего, о Samsung Electronics и SK hynix — ведущих производителях чипов памяти, получающих рекордные доходы благодаря глобальному спросу на решения для искусственного интеллекта.

Для смягчения социальных последствий этого перехода Ким предложил концепцию «национального дивиденда».

«Использование части сверхдоходов для обеспечения социальной стабильности нынешнего поколения и смягчения переходных расходов — это не просто перераспределение, но и тип расходов на поддержку системы», — прокомментировал Ким Йон Бом.

Чиновник предложил использовать часть этих доходов для:

поддержки молодежных стартапов;

программ базового дохода для сельских и рыболовных общин;

финансирование культурных проектов;

укрепление пенсионной системы.

Как отреагировал рынок

Заявления о возможном перераспределении доходов вызвали резкую реакцию инвесторов. Индекс Kospi поначалу упал на 5,1%, а затем сократил падение до 2,3%.

После этого Ким Йон Бом уточнил, что речь идет не о немедленном введении нового налога, а о возможном использовании дополнительных налоговых поступлений. В администрации президента также заявили, что эта идея пока не является официальной позицией правительства.

Почему тема стала актуальной

В Южной Корее усиливаются дискуссии по поводу того, кто должен извлекать выгоду от бума искусственного интеллекта.

Профсоюз Samsung Electronics, в частности, требует увеличить бонусы работникам и предлагает направлять 15% операционной прибыли компании на выплаты персоналу.

По прогнозам, в 2026 году Samsung Electronics может получить около 330 трлн вон операционной прибыли (около 220 миллиардов долларов), а SK hynix — 239 трлн вон.

Что дальше

Несмотря на обеспокоенность инвесторов, Южная Корея продолжает активно инвестировать в сферу искусственного интеллекта. Страна планирует утроить государственные расходы по этому направлению, чтобы войти в тройку мировых лидеров наряду с США и Китаем.

Пока что идея «национального дивиденда» находится в стадии обсуждения, но сама дискуссия свидетельствует о стремлении властей найти способ распределить экономические выгоды от развития ИИ между более широким кругом граждан.

