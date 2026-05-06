ИИ может отнять работу у части госслужащих — глава НАГС Сегодня 08:29

Часть госслужащих уже активно применяет искусственный интеллект в работе.

Об этом рассказала глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее словам, ИИ заберет работу у чиновников, «занимающихся рутиной».

«Слуга» ИИ

«Мы уже давно занимаемся ИИ и испытали на себе его удобство. Он должен стать нашим слугой — собирать аналитику, анализировать документы, искать дополнительную информацию. В частности, для HR будет полезно анализировать резюме, готовить справки о необходимых компетентностях и требованиях к должности. Также я вижу, что органы уже используют ИИ для подготовки выводов, экспертиз, а также для анализа большого массива данных», — сказала глава НАГС.

Этическое использование ИИ на госслужбе

Алюшина подчеркнула, что принципиальным является этическое использование ИИ на госслужбе, недопущение утечки персональных данных, а также овладение навыками использовать ИИ так, чтобы предотвратить вепонизацию.

НАДС совместно с Министерством цифровой трансформации подготовило методические рекомендации по этическому использованию ИИ в работе государственных служащих, а также отдельные методические рекомендации непосредственно для HR-специалистов публичной службы.

По словам Алюшиной, определенная часть государственных служащих «уже применяет ИИ по полной», но искусственный интеллект не будет принимать за должностных лиц управленческих решений.

«Это означает, что управленческие решения и юридическая ответственность все это остается за человеком. Он не сможет заменить государственных служащих также в вопросах, где человеку нужен человек», — добавила Алюшина.

Заберет ли ИИ работу у госслужащих

На вопрос, отберет ли ИИ работу у занимающихся рутиной госслужащих, глава НАДС подчеркнула, что должна отобрать.

И я считаю, что это нормально для оптимизации. Мы все движемся в сторону оптимизации. Даже сейчас у нас в НАГС есть специалисты по оптимизации процессов, которые отслеживают, что мы можем улучшить и как перестроить нашу работу. Это совершенно верный подход. Рутинные процессы — то, что может заменить или взять на себя искусственный интеллект, однозначно нужно реализовывать", — сказала она.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в марте 2026 года средняя зарплата работников центральных органов власти в Украине составила 58,64 тыс. грн, тогда как на областном уровне — 35,8 тыс. грн. Общая численность работников государственных органов, которым начислили зарплату в марте, составила 165,4 тыс. человек. Это на 2,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

