Индия отказалась покупать российский СПГ из-за санкций, — Reuters

Индия отклонила предложение россии о продаже сжиженного природного газа (СПГ), подпадающего под санкции США, несмотря на дефицит, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Индия не приняла подсанкционный российский СПГ

Нежелание Индии покупать подсанкционный российский СПГ привело к тому, что находящийся под санкциями США груз газа с российского завода Portovaya на Балтике не смогли разгрузить с танкера Kunpeng, хотя еще в середине апреля Индия отмечалась как конечный пункт назначения, сообщил один из источников.

По словам собеседника, судно удалось отследить, несмотря на документацию, которая якобы свидетельствовала, что происхождение груза не российское.

Агентство Reuters сообщало в середине апреля со ссылкой на данные LSEG, что танкер Kunpeng емкостью 138 200 кубометров направлялся в LNG-терминал Дахедж на западе Индии. В настоящее время судно находится вблизи сингапурских вод и не транслирует пункт назначения.

Индия, являющаяся крупнейшим покупателем российской морской нефти, передала свое решение не покупать СПГ под санкциями заместителю министра энергетики россии Павлу Сорокину во время его визита 30 апреля. Тогда он встретился с индийскими чиновниками, в том числе министром нефти и природного газа Хардипом Сингхом Пури, сообщил один из источников. Это была уже вторая их встреча через два месяца, и, по словам источника, Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров.

Поставки российской нефти продолжаются

В то же время, закупки Индией российской нефти продолжаются без изменений благодаря временному ослаблению санкций США, введенному для помощи странам в преодолении энергетического кризиса, вызванного американо-израильской войной против Ирана.

Arctic LNG 2 — еще один российский экспортный СПГ-завод, находящийся под санкциями США. Вашингтон ужесточил санкции против российских заводов СПГ в начале 2025 года из-за войны против Украины.

По словам одного из источников, если нефтяные грузы еще можно скрывать благодаря перегрузке с судна на судно в открытом море, то поставки СПГ гораздо труднее замаскировать из-за спутникового отслеживания.

Индия готова покупать разрешенный российский СПГ, однако большинство таких объемов уже законтрактовано для Европы, сообщил источник. Также отмечается, что Китай остается крупным покупателем, как санкционного, так и несанкционного российского СПГ.

До того как конфликт с Ираном нарушил судоходство через Ормузский пролив, Индия обеспечивала половину своего потребления газа за счет импорта, причем около 60% этого импорта поступало именно через этот пролив. Более половины поставок нефти также проходили по этому маршруту.

