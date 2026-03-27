Исторический антирекорд: индийская рупия рухнула из-за кризиса в поставке энергоносителей

Индийская валюта упала до рекордного минимума, перешагнув уровень в 94 рупии за доллар, из-за кризиса в поставках энергоносителей, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters.
По итогам финансового года, который закончится в марте, рупия может показать сильнейший обвал более чем за 10 лет.
Рупия ослабла в пятницу на 0,6% до 94,6525 за доллар, затмив достигнутый на этой неделе предыдущий исторический минимум ⁠93,98. С начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля рупия просела примерно на 4%, а с 31 марта 2025 года — более чем на 10%.
Похожий по масштабам обвал произошел в 2011—2012 годах, когда рупия упала почти на 14% из-за потери аппетита к риску в мире из-за тревог об уровне долга в еврозоне и слабости внешнеэкономического сектора индийской экономики.
Хотя настроения инвесторов несколько улучшились благодаря решению президента США дать Тегерану еще 10 дней на заключение соглашения об окончании войны, ‌сообщение о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность направить больше американских военнослужащих на Ближний Восток.
Аналитики снизили прогноз темпов роста ВВП Индии, спрогнозировали ослабление рупии, и некоторые также ожидают повышения ставок центробанка в течение следующих 12 месяцев, поскольку конфликт может привести к скачку инфляции в мире.
