Исторический антирекорд: индийская рупия рухнула из-за кризиса в поставке энергоносителей Сегодня 15:44

Индийская валюта упала до рекордного минимума, перешагнув уровень в 94 рупии за доллар, из-за кризиса в поставках энергоносителей, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

По итогам финансового года, который закончится в марте, рупия может показать сильнейший обвал более чем за 10 лет.

Рупия ослабла в пятницу на 0,6% до 94,6525 за доллар, затмив достигнутый на этой неделе предыдущий исторический минимум ⁠93,98. С начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля рупия просела примерно на 4%, а с 31 марта 2025 года — более чем на 10%.

Похожий по масштабам обвал произошел в 2011—2012 годах, когда рупия упала почти на 14% из-за потери аппетита к риску в мире из-за тревог об уровне долга в еврозоне и слабости внешнеэкономического сектора индийской экономики.

Читайте также Индия выкупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США

Хотя настроения инвесторов несколько улучшились благодаря решению президента США дать Тегерану еще 10 дней на заключение соглашения об окончании войны, ‌сообщение о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность направить больше американских военнослужащих на Ближний Восток.

Аналитики снизили прогноз темпов роста ВВП Индии, спрогнозировали ослабление рупии, и некоторые также ожидают повышения ставок центробанка в течение следующих 12 месяцев, поскольку конфликт может привести к скачку инфляции в мире.

