5 мая Совет ЕС утвердил решение о подписании Европейским Союзом Расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале о преступлении агрессии россии против Украины.
У специального трибунала будет мандат на преследование высшего политического и военного руководства за преступление агрессии против Украины. Он создается под эгидой Совета Европы после подписания 25 июня 2025 г. соглашения между Украиной и Советом Европы об учреждении Специального трибунала.
А уже 13 мая Сибига заявил, что ЕС официально уведомил Совет Европы о намерении присоединиться к Соглашению о Спецтрибунале.
«Очень важно привлечь к полной ответственности и поставить перед судом руководство государства-агрессора, а также всех виновных», — добавил украинский министр.
По состоянию на 12 мая было известно, что уже 32 государства готовы присоединиться к соглашению.
Что известно о создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф
Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября 2022 года признала рф государством-террористом, а также поддержала резолюцию, в которой говорится о создании специального трибунала по факту российской агрессии. Однако такое решение еще предстоит поддержать каждой отдельной стране на национальном уровне.
9 мая 2025 года министры иностранных дел стран Евросоюза и представители высшего руководства блока одобрили запуск специального трибунала по преступлению агрессии военно-политического руководства россии против Украины.
Спецтрибунал будет работать в Гааге. Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ожидает первых решений трибунала уже в 2026 году.
14 мая Совет Европы поддержал создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии, а в коалицию уже входят более 40 стран.
25 июня президент Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Финальную версию устава Спецтрибунала опубликовали на сайте Совета Европы.
15 июля 2025 года украинский парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины.