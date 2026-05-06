Рада ЄС затвердила рішення про запуск Спецтрибуналу для росії Сьогодні 17:35

Рада Європейського Союзу затвердила рішення про запуск Спецтрибуналу за злочин агресії рф проти України.

Про це повідомив один із дипломатів ЄС у коментарі Суспільному.

Як ідеться у порядку денному, Рада ухвалює рішення щодо позиції ЄС стосовно Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України. Посли ЄС підтримали це рішення 29 квітня 2026 року.

30 квітня Європарламент підтримав якнайшвидший запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та закликав усі держави-члени ЄС долучитися до цієї ініціативи.

14−15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Загалом до ініціативи готові долучитися 25 країн ЄС.

Що відомо про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала рф державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом російської агресії. Однак, таке рішення ще має підтримати кожна окрема країна на національному рівні.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва росії проти України.

Спецтрибунал працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії, а до коаліції вже входять понад 40 країн.

25 червня президент Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду щодо створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Фінальну версію статуту Спецтрибуналу опублікували на сайті Ради Європи.

15 липня 2025-го український парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

