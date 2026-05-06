День фінансів: Угорщина повернула кошти Ощадбанку, виплати для ВПО у 2026 році, рекрутинг іноземців до ЗСУ

Середа, 6 травня. Сьогодні Угорщина повернула Україні гроші та цінності «Ощадбанку», які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів, Рада готує масштабну реформу дорожнього законодавства, а ОП створює єдиний центр із залучення іноземців до військової служби.

👛 Понад 4,6 млн українців мають статус ВПО. Частина з них можуть претендувати на фінансову підтримку, однак не всі знають, куди звертатися та з якими документами. У межах спецпроєкту «Фінансова опора», що реалізується за підтримки Інституту масової інформації (IMI) та Міністерства закордонних справ Нідерландів , ми зібрали детальний гайд для ВПО. Текст містить всю необхідну інформацію:

перелік основних програм допомоги, що доступні для ВПО;

актуальні суми виплат для ВПО у 2026 році;

умови отримання;

чекліст необхідних документів тощо.

Перегляньте гайд та дізнайтеся, на які види допомоги ви як ВПО можете претендувати:

Угорщина повернула кошти Ощадбанку

Угорщина повернула Україні гроші та цінності «Ощадбанку», які захопили угорські спецслужби в березні цього року під час затримки українських інкасаторів.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок», — 🗨️, — повідомив сьогодні президент Володимир Зеленський.

Нові категорії та водіння з 17 років

В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства. Законопроєкт № 15200 передбачає запровадження нових категорій транспортних засобів, зміну вікових меж для водіїв, поетапний доступ до керування потужною технікою та повну цифровізацію документів. Деталі тут

$1 трлн збитків

Загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів, заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. У загальну суму входять втрати як держави, так і приватного сектору. Вона наголосила, що триває робота над механізмом конфіскації близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.

Додамо, що за розрахунками Європейської комісії та Світового банку, сума збитків, завданих Україні російськими військами внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, оцінюється в 14 млрд доларів.

Мер столиці Віталій Кличко заявив , що Київ продовжує готуватися до наступної зими, проте центральна влада, публічно заявляючи, що допоможе місту, не збирається цього робити. За його словами, столиці необхідно терміново віднайти 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

Рекрутинг до ЗСУ

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив , що в Україні до кінця травня планують розробити механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби.

🗨️ «Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», — зазначив він.

Зі свого боку народний депутат Руслан Горбенко заявив , що в Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків віком 18−22 років за кордон. За словами парламентаря, він підтримує рішення уряду щодо дозволу на виїзд молодих чоловіків 18−22 років за межі країни, однак вважає, що перед цим вони мають пройти БЗВП. На його думку, вже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти бажаючих не за тисячу євро працювати в Польщі.

Податкова реформа в обмін на «макрофін» з 90 млрд євро

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив , що вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, 48% опитаних українців вважають, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачає непопулярні кроки та підвищення податків.

Стягнення боргів в Україні

У 2025 році виконавчим службам вдалося стягнути 29,63 млрд грн боргів — це більше, ніж роком раніше. Протягом року завершили 3,03 млн проваджень. Втім, фактичне стягнення відбулося лише приблизно у третині випадків. У середньому з кожної гривні боргу вдається повернути лише 1,5 копійки. Чому статистика виглядає гіршою, ніж є насправді — розповідаємо тут

«Київстар» змінює умови деяких тарифів

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про зміни в тарифах, які стосуються міжнародних дзвінків. Оновлення набудуть чинності з 12 травня 2026 року та зачеплять частину абонентів передплати і пакетів «Все разом». У тарифах, де передбачені хвилини для міжнародних дзвінків, розширюється перелік доступних напрямків — із 12 травня їх буде 19. Оновлення також торкнуться тарифів «Київстар Комфорт» та «Київстар Комфорт 2018».

Трудовий стаж для оформлення пенсії ВПО

Трудовий стаж, якщо документи були втрачені під час обстрілу чи в окупації, можна буде підтвердити у два способи. Стаж можуть підтвердити колишні співробітники, які нададуть свідчення в Пенсійний фонд. Для цього потрібні будуть заяви від трьох людей. Якщо взагалі немає свідків, то громадяни можуть підтвердити свій трудовий стаж через рішення суду. Суд враховує всі обставини і, як правило, стає на бік людини, яка має документи з підприємства, нагороди, виписки, довідки тощо.

