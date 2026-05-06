ЄС вимагатиме від України податкову реформу в обмін на «макрофін» з 90 млрд євро Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс по завершенні засідання Ради ЄС з економіки та фінансів 5 травня, передає Європейська правда.

Переговори тривають

«Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги», — заявив Домбровскіс.

Враховуючи те, що перемовини з Україною все ще тривають, посадовець відмовився вдаватися в їх деталі — втім, повідомив, що податкова реформа є частиною вимог ЄС.

Фокус на внутрішніх доходах

«Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються», — додав єврокомісар.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Reuters писав , що Україна має ввести податок на додану вартість (ПДВ) на міжнародні посилки до 150 євро для збереження свого фінансування на 8,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Черговий перегляд програми запланований на червень.

Європейська правда

