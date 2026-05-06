ТОП-9 найкращих пішохідних маршрутів

За даними Міністерства ООН з туризму, пішохідний туризм став одним із найпопулярніших способів дослідження місця призначення.

Під час прогулянок відвідувачі можуть насолоджуватися природою та культурой, а також безпосередньо контактувати з місцевими громадами.

Де найкращі пішохідні стежки

На вершині добірки Lonely Planet знаходиться кільце GR132 на острові Ла-Гомера на Канарських островах. Також відомий як чарівний острів завдяки тому, що Lonely Planet описує як «пишні долини, блискучі чорні галькові пляжі та вражаючі скельні утворення, сформовані вулканічною активністю та ерозією», Ла-Гомера пропонує захоплюючі краєвиди для туристів.

Круговий маршрут починається в Сан-Себастьяні-де-ла-Гомера, столиці острова. Цей історичний центр оточений охоронюваними територіями, такими як інтегральний природний заповідник Бенчіхігуа, де мешкають зникаючі види.

Загалом цей складний круговий маршрут включає приблизно 49 годин пішого туризму та охоплює весь периметр острова, проходячи через терасовані схили, невеликі села, природні оглядові майданчики та вражаючі ділянки узбережжя. У ясні дні з півночі та північного сходу можна побачити Тенерифе та вулкан Тейде, діючий вулкан на Канарських островах.

Нижче наведено дев’ять рекомендованих маршрутів з розділу «Куди піти, коли: Піший туризм» та найкращий час для їх відвідування:

GR132 Circular, Ла-Гомера, Канарські острови (складно), найкращий час для поїздки, січень Стежка Пекое, Центральне нагір’я, Шрі-Ланка (помірний рівень), найкращий час для поїздки, січень Маршрути навколо острова Мадейра, Португалія (легкі), найкращий час для поїздки, січень W Trek, Патагонія, Чилі (помірний), найкращий час для поїздки, лютий Маршрут південно-західним узбережжям, Англія (помірний), найкращий час для поїздки, квітень Автодром Тубкаль, Марокко (легкий), найкращий час для поїздки, травень Трек долиною Маркха, Ладакх, Індія (складний), найкращий час для поїздки, липень Віа Франчіджена, Швейцарські Альпи та Північна Італія (помірний рівень), найкращий час для поїздки, жовтень Від узбережжя до узбережжя, Англія (від середнього до складного), найкращий час для поїздки, жовтень

