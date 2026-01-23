ЄС виділив перші €10 млн на створення спецтрибуналу для влади рф Сьогодні 12:35

Голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Європейський Союз у четвер, 22 січня, ухвалив рішення про виділення перших 10 млн євро на забезпечення функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України.

Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

Today, the EU provided the first €10 million for a new Special Tribunal to prosecute Russian leaders for their role in Moscow’s war against Ukraine.



Russia’s leaders are responsible for this war, and they must be held accountable. There can be no impunity.



A pleasure to… pic.twitter.com/Sm8JpF9vdL — Kaja Kallas (@kajakallas) January 22, 2026

«ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні москви проти України», — написала Каллас.

Вона наголосила, що російське політичне керівництво несе відповідальність за розв’язання війни проти України і має бути притягнуте до відповідальності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив , що володимир путін не лише залишається на свободі, а й веде активну боротьбу за російські заморожені активи, розміщені в європейських країнах.

«путін не в суді. І це вже четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Той, хто її почав, не лише на свободі, а й досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте що? У нього є певні успіхи», — наголосив Зеленський.

Створення спеціального трибуналу для рф

Ключові положення статуту: 25 червня на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки.

Жодних імунітетів для агресорів. Повністю міжнародна юрисдикція. Злочин агресії визначено чітко. Співпраця з МКС, а не конкуренція. Повноцінні заочні процеси. Юридичне встановлення істини.

26 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії проти України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.