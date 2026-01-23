0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС виділив перші €10 млн на створення спецтрибуналу для влади рф

92
Голова європейської дипломатії Кая Каллас.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас.
Європейський Союз у четвер, 22 січня, ухвалив рішення про виділення перших 10 млн євро на забезпечення функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії російської федерації проти України.
Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.
«ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів за їхню роль у війні москви проти України», — написала Каллас.
Вона наголосила, що російське політичне керівництво несе відповідальність за розв’язання війни проти України і має бути притягнуте до відповідальності.
Читайте також
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що володимир путін не лише залишається на свободі, а й веде активну боротьбу за російські заморожені активи, розміщені в європейських країнах.
«путін не в суді. І це вже четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Той, хто її почав, не лише на свободі, а й досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте що? У нього є певні успіхи», — наголосив Зеленський.

Створення спеціального трибуналу для рф

25 червня на сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки. Ключові положення статуту:
  1. Жодних імунітетів для агресорів.
  2. Повністю міжнародна юрисдикція.
  3. Злочин агресії визначено чітко.
  4. Співпраця з МКС, а не конкуренція.
  5. Повноцінні заочні процеси.
  6. Юридичне встановлення істини.
26 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії росії проти України.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems