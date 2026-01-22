Зеленський: путін успішно бореться за заморожені активи рф у Європі Сьогодні 17:35

Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що володимир путін не лише залишається на свободі, а й веде активну боротьбу за російські заморожені активи, розміщені в європейських країнах.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє УНН.

Мадуро заарештовано, а путін успішно бореться за російські заморожені активи

Зеленський навів приклад дій Сполучених Штатів у Західній півкулі, зокрема щодо Венесуели.

«Президент Трамп провів операцію у Венесуелі, і Мадуро було заарештовано. Були різні думки щодо цього, але факт залишається фактом — Мадуро опинився в суді в Нью-Йорку», — зазначив президент України.

Водночас, за його словами, ситуація з російським лідером є протилежною.

«путін не в суді. І це вже четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Той, хто її почав, не лише на свободі, а й досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте що? У нього є певні успіхи», — наголосив Зеленський.

Читайте також Зеленський впевнений, що Україна отримає заморожені кошти рф

Президент підкреслив, що росія намагається впливати на рішення щодо використання заморожених активів.

«Саме путін намагається вирішити, як повинні бути використані заморожені активи, а не ті, хто мають силу покарати його за цю війну», — заявив він.

За словами Зеленського, коли постало питання про використання цих коштів для захисту від російської агресії, відповідні рішення були заблоковані.

«путін зміг зупинити Європу, на жаль», — додав президент України.

Що відомо про заморожені активи росії

У Euroclear заморожено активи рф на суму 193 млрд євро, з яких 180 млрд євро належать Центробанку росії. Частково ці кошти вже використовуються для підтримки України: ЄС передає Києву нараховані відсотки з активів. За перші шість місяців 2025 року Україні передано 10,1 млрд євро.

Бельгійський депозитарій Euroclear, де зберігається більшість заморожених активів рф, заявив , що європейські уряди зіткнуться з вищими борговими витратами, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання Україні кредитів на суму 140 млрд євро.

Крім того, Euroclear планує позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити розміщені в установі активи центрального банку росії на користь України.

