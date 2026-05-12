«Золотой смартфон» Трампа: почему многие его так и не получили (фото)

Полмиллиона поклонников Дональда Трампа могут так и не получить обещанный смартфон Trump Mobile T1. Компания обновила условия предварительного заказа, фактически предупредив покупателей, что устройство может так и не появиться в продаже.
Как заметил портал TechRadar, в новых правилах отмечено, что депозит в размере 100 долларов не считается покупкой и не гарантирует выпуск смартфона. Более того, Trump Mobile оставила за собой право вообще отказаться от запуска устройства.

История

Смартфон Trump Mobile T1 впервые представили еще летом 2025 года как «патриотическую» альтернативу Apple и Samsung.

Цена

Устройство стоимостью 499 долларов рекламировалось как Android-смартфон с маркировкой «Made in the USA». За оформление предварительного заказа компания брала 100 долларовый депозит.
С этого времени релиз неоднократно переносили. Сначала запуск обещали в августе 2025 года, затем — в начале 2026 года, однако до мая 2026 года ни один подтвержденный покупатель так и не получил устройство. Позже Trump Mobile вообще убрал дату релиза со своего сайта.
По оценкам СМИ, около 600 тысяч человек внесли депозиты на общую сумму в $59 миллионов. При этом эксперты и журналисты все чаще называют проект vaporware — активно рекламируемым продуктом, но который может никогда не появиться на рынке.
Дополнительные вопросы вызывает и происхождение смартфона. Первоначально Trump Mobile делала акцент на американском производстве, однако позже эта формулировка исчезла с сайта и была заменена расплывчатыми слоганами «American-proud design». Журналисты считают, что T1 может оказаться переименованной версией китайского T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.
По материалам:
УНІАН
