«Золотой смартфон» Трампа: почему многие его так и не получили (фото) Сегодня 18:10 — Мир

«Золотой смартфон» Трампа: почему многие его так и не получили (фото)

Полмиллиона поклонников Дональда Трампа могут так и не получить обещанный смартфон Trump Mobile T1. Компания обновила условия предварительного заказа, фактически предупредив покупателей, что устройство может так и не появиться в продаже.

не считается покупкой и не гарантирует выпуск смартфона. Более того, Trump Mobile оставила за собой право вообще отказаться от запуска устройства. Как заметил портал TechRadar, в новых правилах отмечено, что депозит в размере 100 долларовБолее того, Trump Mobile оставила за собой право вообще отказаться от запуска устройства.

История

Смартфон Trump Mobile T1 впервые представили еще летом 2025 года как «патриотическую» альтернативу Apple и Samsung.

Цена

Устройство стоимостью 499 долларов рекламировалось как Android-смартфон с маркировкой «Made in the USA». За оформление предварительного заказа компания брала 100 долларовый депозит.

С этого времени релиз неоднократно переносили. Сначала запуск обещали в августе 2025 года, затем — в начале 2026 года, однако до мая 2026 года ни один подтвержденный покупатель так и не получил устройство. Позже Trump Mobile вообще убрал дату релиза со своего сайта.

По оценкам СМИ, около 600 тысяч человек внесли депозиты на общую сумму в $59 миллионов. При этом эксперты и журналисты все чаще называют проект vaporware — активно рекламируемым продуктом, но который может никогда не появиться на рынке.

Дополнительные вопросы вызывает и происхождение смартфона. Первоначально Trump Mobile делала акцент на американском производстве, однако позже эта формулировка исчезла с сайта и была заменена расплывчатыми слоганами «American-proud design». Журналисты считают, что T1 может оказаться переименованной версией китайского T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.