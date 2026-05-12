Цены на продукты в Украине и Китае (инфографика) Сегодня 17:40 — Личные финансы

В настоящее время цены на продукты в Украине растут на глазах под влиянием ряда факторов. Ранее мы сравнили цены в Европе и Украине. Сегодня покажем, сколько стоят продукты в Китае: какие дороже и дешевле, чем у нас.

Блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Китая: видео опубликовано в социальной сети Instagram 9 мая пользователем nebobyk.

Автор видео отметил, что тостовый хлеб в Китае безвкусный, как вата, и набит консервантами, а ассортимент коровьего молока сведен к минимуму. Из интересных фактов — яйца продают не поштучно, а по весу.

Ранее Finance.ua писал , что еще несколько лет назад разница между украинскими и европейскими ценами была очевидна даже без подсчетов.

Сегодня наблюдается тревожная тенденция: украинские ценники не только сравнялись с европейскими, но и в сегментах мясной, молочной продукции и бакалеи порой демонстрируют более высокую динамику роста. Это приводит к ситуации, где импортные товары, в частности польские, становятся все более конкурентоспособными на наших прилавках.

Finance.ua проанализировал, как изменились цены на продукты и почему они все больше напоминают европейские.

