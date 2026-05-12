Как легализоваться в Германии после временной защиты

Украинцы, которые находятся в Германии по программе временной защиты, после ее завершения не получат отдельный правовой статус. Чтобы и дальше легально проживать в стране, нужно будет оформлять вид на жительство на общих основаниях.
Какие варианты легализации доступны украинцам
После завершения действия § 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG) украинцы смогут подать заявление на один из стандартных видов на жительство (ВНЖ).
Важно учитывать, что Fiktionsbescheid не выдается автоматически. Его нужно запросить отдельно при подаче документов.
Когда следует подавать документы
Из-за значительной нагрузки на миграционные органы в крупных городах запись на подачу документов может длиться от нескольких месяцев до года. Поэтому юристы советуют обращаться к Ausländerbehörde не менее чем за шесть месяцев до завершения действующего вида на жительство.
Обычно для предоставления требуются:
загранпаспорт;
подтверждение регистрации места жительства (Anmeldung);
фотография;
документы о доходах или трудовой договор.
Как получить постоянное жительство
После нескольких лет легального пребывания в Германии украинцы могут претендовать на бессрочный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis).
Для владельцев Blue Card этот срок может быть короче — от 21 до 33 месяцев.
Какая помощь предусмотрена для тех, кто планирует возвращение
Украинцы, которые решат вернуться домой, могут воспользоваться программой добровольного возвращения REAG/GARP. Она предусматривает компенсацию транспортных расходов и финансовую помощь до 3000 евро. Подать заявку нужно до завершения временной защиты или вскоре после этого.
Ранее мы сообщили, что Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.