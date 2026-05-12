Как легализоваться в Германии после временной защиты Сегодня 20:35 — Мир

Украинцы, которые находятся в Германии по программе временной защиты, после ее завершения не получат отдельный правовой статус. Чтобы и дальше легально проживать в стране, нужно будет оформлять вид на жительство на общих основаниях.

Об этом сообщает relocate. to, пишет Visit Ukraine.

Какие варианты легализации доступны украинцам

После завершения действия § 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG) украинцы смогут подать заявление на один из стандартных видов на жительство (ВНЖ).

Среди основных вариантов:

ВНЖ для трудоустройства;

Голубая карта ЕС (Blue Card) для высококвалифицированных специалистов;

вид на жительство для предпринимателей и фрилансеров;

ВНЖ в рамках воссоединения семьи.

Для оформления нового статуса следует обратиться в местное ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde).

Что такое Fiktionsbescheid и зачем он нужен

Если заявление на ВНЖ уже подано, но решение еще не принято, заявитель может получить Fiktionsbescheid — временный документ, подтверждающий право легально оставаться в Германии.

Он позволяет:

законно находиться в стране;

работать;

пользоваться большинством социальных услуг.

Важно учитывать, что Fiktionsbescheid не выдается автоматически. Его нужно запросить отдельно при подаче документов.

Когда следует подавать документы

Из-за значительной нагрузки на миграционные органы в крупных городах запись на подачу документов может длиться от нескольких месяцев до года. Поэтому юристы советуют обращаться к Ausländerbehörde не менее чем за шесть месяцев до завершения действующего вида на жительство.

Обычно для предоставления требуются:

загранпаспорт;

подтверждение регистрации места жительства (Anmeldung);

фотография;

документы о доходах или трудовой договор.

Как получить постоянное жительство

После нескольких лет легального пребывания в Германии украинцы могут претендовать на бессрочный вид на жительство (Niederlassungserlaubnis).

Основные требования:

около пяти лет легального проживания;

стабильный доход;

знание немецкого языка на уровне не ниже B1;

отсутствие судимостей.

Для владельцев Blue Card этот срок может быть короче — от 21 до 33 месяцев.

Какая помощь предусмотрена для тех, кто планирует возвращение

Украинцы, которые решат вернуться домой, могут воспользоваться программой добровольного возвращения REAG/GARP. Она предусматривает компенсацию транспортных расходов и финансовую помощь до 3000 евро. Подать заявку нужно до завершения временной защиты или вскоре после этого.

Ранее мы сообщили , что Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, однако вопрос дальнейшего статуса остается актуальным. В 2026 году часть стран предложила более понятные механизмы перехода на вид на жительство (ВНЖ), в частности Польша и Чехия.

