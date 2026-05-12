Лучшие европейские направления для безопасных путешествий соло

Выбор путешествия в одиночестве — это уже смелое решение, и если вы решились на путешествие без друзей, то нет ничего невозможного.

Much Better Adventures составил список лучших мест для одиноких приключенческих путешествий в этом году, пишет es. euronews

Как оценивали

Каждое направление оценивалось по многочисленным факторам, таким как его балл по Глобальному индексу мира, средняя стоимость еды на одного человека, косвенный показатель биоразнообразия и количество пешеходных маршрутов, а также с учетом мнения экспертов и тенденций бронирования клиентов.

Италия

Для многих поездка в Италию означает провести день, отдыхая на пляже, а завершить его вечером пиццей и пастой в сопровождении Hugo Spritz. Но ее разнообразные ландшафты предлагают гораздо больше, если вы готовы отправиться вглубь страны.

Доломитовые Альпы — классическое место для пеших туристов, и не безосновательно. Преодоление 125 километров маршрута Alta Via 1, от одного привала к другому, находится в списке желаний многих людей. Для тех, кто ищет настоящие приключения, виа феррата является обязательным местом для посещения.

Дикую природу можно исследовать, если посетить Апеннины. В национальных парках Абруццо, Лацио и Молизе можно увидеть медведей, волков, серн и другие виды животных.

Португалия

Португалия, еще одно место, известное в первую очередь своими пляжами, предлагает безграничные возможности для путешественников-приключенцев на своих архипелагах. На Азорских островах пешие прогулки практически обязательны; Здесь есть маршруты разной длины и уровня сложности, все из которых доступны на официальном сайте Visit Azores.

На Мадейре есть множество пешеходных троп, которые также можно найти на официальном веб-сайте туристического офиса, а посетители могут попробовать каньонинг или коастеринг.

Испания

Значительная часть проблемы перенаселенности туризмом в Испании связана с ее распределением. По данным Национального института статистики, в течение 2025 года около 90% из 96,8 миллионов посетителей страны были сосредоточены лишь в шести из 17 автономных общин. Несмотря на это, многие малоизвестные уголки страны еще предстоит открыть, особенно для соло-путешественников.

Хотя все слышали о Камино-де-Сантьяго, есть и другие тропы, такие как Каминито-дель-Рей, когда-то считавшийся самым опасным в мире до его тщательной реставрации, Гарганта-де-лос-Инфиернос в долине Херте или пролегающей в долине Херте или Камино-де-Ронда.

Норвегия

Норвегия зимой — это мечта любителя приключений, где можно найти разные развлечения: от катания на снегоходах и собачьих упряжках до прогулок на снегоступах и лыжах. А если вы хотите сойти с протоптанных троп, вы можете нанять гида, который научит вас техникам выживания в дикой природе.

Летние месяцы могут быть такими же увлекательными, с пешеходными или велосипедными маршрутами под полуночным солнцем и возможностью катания на каяках среди фьордов.

Проявляйте гибкость: выбирайте сначала тип поездки («горнолыжный», «пляжный»), а затем подбирайте место, соответствующее вашему бюджету. Путешествие в межсезонье: избегайте пиковых туристических сезонов, когда цены самые высокие. Минимизируйте расходы на жилье и еду: по возможности останавливайтесь у друзей или родственников и готовьте еду самостоятельно. Путешествуйте с легким багажом: старайтесь брать немного вещей, чтобы избежать дополнительных сборов за перевозку багажа.

