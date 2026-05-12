Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд

С 1 января 2004 года в Украине действует понятие «страховой стаж». Раньше его называли трудовым, сообщает ПФУ .

При расчете пенсии учитывается не весь стаж. А только тот, что официально подтвержден. Какие важные правила по зачислению стажа нужно знать, пишет 24tv.ua.

Что важно знать о зачислении страхового стажа:

периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически засчитываются в страховой стаж;

засчитываются в страховой стаж; после начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных).

Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре, сообщает Пенсионный фонд.

Кроме работы также в страховой стаж могут быть отнесены другие периоды:

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

период обучения на дневной форме учитывается только, если в это время человек платил страховые взносы (до 2004 года обучение учитывалось в стаж без этого условия).

Какой стаж не засчитают

Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.

Читайте также Не только трудовая книжка: какие документы нужно оцифровать для страхового стажа

Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае если в это время взносы не уплачивались.

Ранее Finance.ua писал , что оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года. В то же время специалисты отмечают, что цифровой формат требуется не только для трудовых книжек.

Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.

В случае утери таких документов человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.

Также мы писали , что трудовой стаж для оформления пенсии ВПЛ можно подтвердить двумя способами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Подтверждение через свидетельские показания коллег

«Трудовой стаж, если документы были потеряны при обстреле или в оккупации, можно будет подтвердить двумя способами. Стаж могут подтвердить бывшие сотрудники, которые предоставят показания в Пенсионный фонд. Для этого потребуются заявления от трех человек», — объяснил Цимбалюк.

«Если вообще нет свидетелей, то граждане могут подтвердить свой трудовой стаж через решение суда. Суд учитывает все обстоятельства и, как правило, становится на сторону человека, имеющего документы с предприятия, награды, выписки, справки и т. п. И это будет учтено как доказательство», — добавил народный депутат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.