Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд

Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае если в это время взносы не уплачивались.
Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.
В случае утери таких документов человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.
Подтверждение через свидетельские показания коллег
«Трудовой стаж, если документы были потеряны при обстреле или в оккупации, можно будет подтвердить двумя способами. Стаж могут подтвердить бывшие сотрудники, которые предоставят показания в Пенсионный фонд. Для этого потребуются заявления от трех человек», — объяснил Цимбалюк.
«Если вообще нет свидетелей, то граждане могут подтвердить свой трудовой стаж через решение суда. Суд учитывает все обстоятельства и, как правило, становится на сторону человека, имеющего документы с предприятия, награды, выписки, справки и т. п. И это будет учтено как доказательство», — добавил народный депутат.