0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд

Личные финансы
42
Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд
Какой стаж «не видит» Пенсионный фонд
С 1 января 2004 года в Украине действует понятие «страховой стаж». Раньше его называли трудовым, сообщает ПФУ .
При расчете пенсии учитывается не весь стаж. А только тот, что официально подтвержден. Какие важные правила по зачислению стажа нужно знать, пишет 24tv.ua.

Что важно знать о зачислении страхового стажа:

  • периоды трудового стажа, приобретенные до 2004 года, автоматически засчитываются в страховой стаж;
  • после начала 2004 года страховой стаж засчитывается только при уплате ЕСВ (причем эти взносы не должны быть меньше минимальных).
Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.
Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре, сообщает Пенсионный фонд.
Читайте также
Кроме работы также в страховой стаж могут быть отнесены другие периоды:
  • отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
  • период обучения на дневной форме учитывается только, если в это время человек платил страховые взносы (до 2004 года обучение учитывалось в стаж без этого условия).

Какой стаж не засчитают

Фактически в стаж не учитываются периоды до 2004 без соответствующей записи в трудовой книжке. Или же при отсутствии других подтверждающих документов.
Читайте также
Также не принимается во внимание деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года. В случае если в это время взносы не уплачивались.
Ранее Finance.ua писал, что оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года. В то же время специалисты отмечают, что цифровой формат требуется не только для трудовых книжек.
Данные о страховом стаже автоматически начали попадать в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, удостоверяющими право на зачисление стажа.
В случае утери таких документов человеку придется восстанавливать архивные справки или обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж может быть чрезвычайно сложно или невозможно, поэтому часть лет работы не учтут.
Также мы писали, что трудовой стаж для оформления пенсии ВПЛ можно подтвердить двумя способами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

Подтверждение через свидетельские показания коллег

«Трудовой стаж, если документы были потеряны при обстреле или в оккупации, можно будет подтвердить двумя способами. Стаж могут подтвердить бывшие сотрудники, которые предоставят показания в Пенсионный фонд. Для этого потребуются заявления от трех человек», — объяснил Цимбалюк.
«Если вообще нет свидетелей, то граждане могут подтвердить свой трудовой стаж через решение суда. Суд учитывает все обстоятельства и, как правило, становится на сторону человека, имеющего документы с предприятия, награды, выписки, справки и т. п. И это будет учтено как доказательство», — добавил народный депутат.
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems