Какой стаж требуется, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2026—2028

В Украине и женщины, и мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует назначение выплат: ключевое значение имеет наличие требуемого страхового стажа.
Его минимальная продолжительность ежегодно увеличивается в соответствии с пенсионной реформой 2017 года и окончательно вырастет к 2028 году.

Почему для пенсии важен именно страховой стаж

Украинская пенсионная система работает по солидарному принципу: нынешние пенсии финансируются за счет вкладов работающих граждан и дотаций из государственного бюджета.
Однако из-за старения населения нагрузка на Пенсионный фонд постоянно растет. Именно поэтому государство не повышало пенсионный возраст, а постепенно ужесточило требования к страховому стажу.
Сейчас право на пенсию зависит от того, сколько лет официально работал человек и платил взносы. Для этого предусмотрены три возрастных рубежа — 60, 63 и 65 лет.

Какой страховой стаж требуется для пенсии в 2026 году

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту действуют следующие требования:
  • в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;
  • в 63 года — не менее 23 лет стажа;
  • в 65 лет — не менее 15 лет стажа.
Если по достижении 65 лет человек имеет меньше 15 лет страхового стажа, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае он может получать государственное социальное пособие на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 2595 грн.
Как изменятся требования в 2027 и 2028 годах

Пенсионная реформа предусматривает дальнейшее повышение требований к стажу.
Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется:
  • в 2027 году — не менее 34 лет стажа;
  • в 2028 году — не менее 35 лет стажа.
Условно говоря, чтобы в 2028 году как можно раньше выйти на пенсию по возрасту, необходимо быть официально трудоустроенным на полную ставку с 25 лет, отмечают эксперты.
Для назначения пенсии в 63 года необходимо будет иметь:
  • в 2027 году — не менее 24 лет стажа;
  • в 2028 году — не менее 25 лет стажа.
В то же время, требование для выхода на пенсию в 65 лет останется неизменным — не менее 15 лет страхового стажа.
Таким образом, уже с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 35 лет официального страхового стажа.
По материалам:
Слово і Діло
