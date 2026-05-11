0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФЛПам грозят штрафы за неуплату военного сбора

Личные финансы
37
В случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора предусмотрен штраф в размере 50% ставки военного сбора
В случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора предусмотрен штраф в размере 50% ставки военного сбора
Физические лица-предприниматели на едином налоге первой, второй и четвертой групп могут получить штрафы и пеню в случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Согласно Налоговому кодексу Украины, ФЛП плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп обязаны платить военный сбор авансовыми взносами не позднее 20 числа каждого месяца. Также законодательство позволяет уплатить налог за квартал или за год, но не позднее завершения текущего отчетного года.

Какой штраф предусмотрен

В случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора предусмотрен штраф в размере 50% ставки военного сбора.
Помимо штрафа налоговая служба может начислить пеню. Согласно Налоговому кодексу, пеня начинает начисляться после истечения 90 календарных дней от предельного срока уплаты налогового обязательства.
Начиная с 91-го дня просрочки пеня начисляется за каждый календарный день неуплаты, включая день погашения долга.

Читайте также: Как ФЛПам правильно оплатить военный сбор в 2026 году

Размер пени определяется на основе 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на соответствующий день.
Таким образом, в случае несвоевременной или неполной уплаты военного сбора ФЛП могут одновременно начислить и штраф, и пеню.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине. Ожидается, что продолжение сбора на действующем уровне обеспечит около 140 млрд грн поступлений в бюджет ежегодно.
Также мы рассказывали, что в среднем ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры. Каждый восьмой ФЛП, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 предпринимателей.
По материалам:
Судебно-юридична газета
НалогиФЛПВоенный сбор
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems