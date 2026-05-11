ФЛПам грозят штрафы за неуплату военного сбора Сегодня 17:02 — Личные финансы

Физические лица-предприниматели на едином налоге первой, второй и четвертой групп могут получить штрафы и пеню в случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Согласно Налоговому кодексу Украины, ФЛП плательщики единого налога первой, второй и четвертой групп обязаны платить военный сбор авансовыми взносами не позднее 20 числа каждого месяца. Также законодательство позволяет уплатить налог за квартал или за год, но не позднее завершения текущего отчетного года.

Какой штраф предусмотрен

В случае неуплаты или неполной уплаты военного сбора предусмотрен штраф в размере 50% ставки военного сбора.

Помимо штрафа налоговая служба может начислить пеню. Согласно Налоговому кодексу, пеня начинает начисляться после истечения 90 календарных дней от предельного срока уплаты налогового обязательства.

Начиная с 91-го дня просрочки пеня начисляется за каждый календарный день неуплаты, включая день погашения долга.

Размер пени определяется на основе 100% годовой учетной ставки Национального банка Украины, действующей на соответствующий день.

Таким образом, в случае несвоевременной или неполной уплаты военного сбора ФЛП могут одновременно начислить и штраф, и пеню.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине. Ожидается, что продолжение сбора на действующем уровне обеспечит около 140 млрд грн поступлений в бюджет ежегодно.

Также мы рассказывали , что в среднем ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры. Каждый восьмой ФЛП, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 предпринимателей.

