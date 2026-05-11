В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей: как будет работать система

За нарушение ПДД водителям могут начислять до 5 баллов

В Украине обсуждается введение системы штрафных баллов для водителей. Законопроект № 14133, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде, предусматривает начисление от 1 до 5 баллов за нарушение правил дорожного движения. Идея состоит в том, чтобы фиксировать не только отдельные нарушения, но и системное опасное поведение водителя.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью «Главреду»

Предыдущая система штрафных баллов не заработала

Попытка ввести штрафные баллы в Украине уже была в 2015 году. Тогда законодательство предусматривало новый вид административного взыскания — штрафные баллы.

Каждому водителю каждый год автоматически начислялось 150 баллов. За нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, с водителя списывали 50 баллов. После исчерпания лимита нарушитель должен был выплачивать денежные штрафы.

По словам Белошицкого, такая модель фактически позволяла водителям несколько раз нарушать правила без реального наказания. Именно поэтому систему сочли нецелесообразной, а в 2020 году соответствующую норму исключили из Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Новая модель предусматривает иной подход

В 2022 году Департамент патрульной полиции вместе с Национальной полицией и МВД предложили новый законопроект, касающийся учета штрафных баллов. В отличие от предыдущей модели, новая система должна быть направлена ​​на водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

Предполагается, что после накопления определенного количества баллов водитель может временно ограничить право управления транспортным средством.

В настоящее время в Верховной Раде находится законопроект № 14133, предусматривающий введение штрафных баллов как отдельного вида взыскания. В то же время, окончательный механизм реализации еще не определен.

В Национальной полиции отмечают, что говорить о технической готовности системы пока рано, поскольку финальная редакция законопроекта еще не согласована.

В документе предусмотрено, что информация о штрафных баллах будет отображаться в Реестре административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и на портале «Дія».

Для запуска системы необходимо также обновить подзаконные акты и настроить соответствующие реестры.

Одним из ключевых вопросов остается автоматическая фиксация нарушений. По словам Белошицкого, сейчас ответственность за нарушения, зафиксированные камерами, часто несет владелец автомобиля, а не водитель, находившийся за рулем. Поэтому предлагается не применять штрафные баллы к нарушениям, зафиксированным камерами или средствами фото- и видеофиксации. Таким образом, полная автоматизация системы остается под вопросом и требует дополнительного урегулирования.

Предполагается, что штрафные баллы будут начисляться автоматически на основании постановлений без возможности вмешательства инспектора. Это должно исключить влияние человеческого фактора.

Как будет работать система баллов

За незначительные нарушения водитель будет получать 1−2 балла, а более опасные до 5 баллов. В частности, речь идет о создании аварийной ситуации или значительном превышении скорости. Порог будет составлять:

15 баллов для большинства водителей;

10 баллов для водителей со стажем менее одного года.

При этом накопление предельного количества баллов не означает автоматического лишения водительских прав. Водителя могут направить на повторное обучение и сдачу экзаменов для восстановления права управления.

Градация штрафных баллов для водителей / Инфографика: Главред

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине готовят масштабную реформу дорожного законодательства. Реформа является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ее главная цель — повышение безопасности дорожного движения и переход к европейской модели контроля за подготовкой водителей.

Реформа предусматривает полную легализацию электронных водительских удостоверений и техпаспортов. Цифровые документы в «Дія» будут иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажные, и смогут использоваться без обязательного физического аналога. Кабмин отдельно определит правила обработки и защиты персональных данных владельцев.

Если водителя лишили прав по решению суда, процедура возобновления будет сложнее. Для возвращения за руль человеку придется пройти внеочередной медицинский осмотр, а также успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

