В ПФУ объяснили, почему в мае уменьшились субсидии

Субсидию на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления за апрель рассчитали всего за 15 дней отопительного сезона с 1 по 15 апреля
В мае часть украинцев получили меньше суммы жилищных субсидий. По действующим правилам, жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий, поэтому в мае украинцы получили выплаты именно за апрель, когда отопительный сезон уже завершался.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Субсидию пересчитали из-за завершения отопительного сезона

В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается отдельно на отопительный и отопительный сезоны.
В то же время субсидия на отопительный сезон рассчитывается с учетом его продолжительности с 16 октября по 15 апреля включительно. Именно поэтому размер субсидии за апрель, которую выплатили в мае, оказался меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.
В Пенсионном фонде объяснили, что субсидию на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления за апрель рассчитали всего за 15 дней отопительного сезона с 1 по 15 апреля включительно. Речь идет, в частности, о:
  • поставке тепловой энергии;
  • поставке и распределении природного газа для отопления;
  • поставке электроэнергии для отопления.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, рассчитывается на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября. Чтобы получать субсидию с начала этого периода, отдельным категориям граждан необходимо подать заявление до конца июня. В противном случае выплаты будут назначаться с месяца обращения.
Лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать новое заявление и декларацию следует в следующих случаях:
  • члены домохозяйства арендуют жилье и самостоятельно платят жилищно-коммунальные услуги;
  • фактическое количество проживающих меньше числа зарегистрированных;
  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, получающие субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации;
  • в предыдущий отопительный период размер субсидии составил 0 грн.
Другим гражданам жилищные субсидии на неотопительный период переназначат автоматически.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
