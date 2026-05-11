Разблокирование банковских счетов после штрафов ТЦК (советы юристов) Сегодня 17:44 — Личные финансы

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначаться штрафы, налагаемые ТЦК и СП.

При игнорировании финансового взыскания к нарушителю применяются санкции. Это может быть блокировка банковских счетов.

Что нужно сделать в таком случае, объяснили юристы портала «Юристи.UA».

Они рекомендуют выполнить следующие действия для разблокирования средств.

Для возобновления возможности совершать расходные операции необходимо обратиться в органы государственной исполнительной службы.

Что нужно сделать

подать заявление государственному исполнителю, открывшему производство, об определении текущего счета для проведения расходных операций;

получить доступ к использованию средств в пределах лимита 17 300 гривен в месяц на одном избранном счете;

установить точное основание наложения ареста через исполнительную службу;

при несогласии со штрафом ТЦК подать судебный иск об отмене постановления и закрытии исполнительного производства.

Судебное разбирательство по делу об отмене штрафа может длиться от 3 до 4 месяцев.

Как объяснили юристы, ответственность за нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации включает как денежные взыскания, так и дополнительные ограничения прав собственности. Арест счетов является мерой обеспечения исполнения обязательств. При этом процедура оформления документов для блокировки имеет юридические особенности, касающиеся присутствия человека.

Максимальный размер такого штрафа для граждан составляет 25 500 гривен, однако сумма может отличаться в зависимости от конкретной ситуации.

Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество — жилье или автомобиль.

