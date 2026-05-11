Разблокирование банковских счетов после штрафов ТЦК (советы юристов)
В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначаться штрафы, налагаемые ТЦК и СП.
При игнорировании финансового взыскания к нарушителю применяются санкции. Это может быть блокировка банковских счетов.
Что нужно сделать в таком случае, объяснили юристы портала «Юристи.UA».
Они рекомендуют выполнить следующие действия для разблокирования средств.
Для возобновления возможности совершать расходные операции необходимо обратиться в органы государственной исполнительной службы.
Что нужно сделать
- подать заявление государственному исполнителю, открывшему производство, об определении текущего счета для проведения расходных операций;
- получить доступ к использованию средств в пределах лимита 17 300 гривен в месяц на одном избранном счете;
- установить точное основание наложения ареста через исполнительную службу;
- при несогласии со штрафом ТЦК подать судебный иск об отмене постановления и закрытии исполнительного производства.
Судебное разбирательство по делу об отмене штрафа может длиться от 3 до 4 месяцев.
Как объяснили юристы, ответственность за нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации включает как денежные взыскания, так и дополнительные ограничения прав собственности. Арест счетов является мерой обеспечения исполнения обязательств. При этом процедура оформления документов для блокировки имеет юридические особенности, касающиеся присутствия человека.
До этого Finance.ua отмечал, что в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначаться штрафы, налагаемые ТЦК и СП.
Максимальный размер такого штрафа для граждан составляет 25 500 гривен, однако сумма может отличаться в зависимости от конкретной ситуации.
Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество — жилье или автомобиль.
Ранее Finance.ua писал, что в Раде рассказали об условиях новых контрактов для военнослужащих. Украинским военнослужащим начали присылать проекты новых контрактов, ранее анонсированных президентом Украины Владимиром Зеленским и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Документы предусматривают новую систему финансового стимулирования военных.
Поделиться новостью
Также по теме
Аренда жилья в Испании весной 2026 года
ФЛПам грозят штрафы за неуплату военного сбора
В ПФУ объяснили, почему в мае уменьшились субсидии
Рынок недвижимости в апреле: сколько стоит квадратный метр в регионах
«єВідновлення»: каковы результаты за 3 года (инфографика)
В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей: как будет работать система