Правила для некоторых водителей в Украине изменили

Водители, имеющие право на управление грузовиками, микроавтобусом и автобусом, и у которых стаж вождения до трех лет теперь смогут управлять отдельной сельхозтехникой без получения удостоверения тракториста-машиниста.

Когда будет действовать

Это разрешение будет действовать только в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения.

Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Постановление № 217, которые правительство утвердило 6 апреля. Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Управлять некоторой сельхозтехникой без удостоверения теперь могут владельцы прав категорий: С1, С, D1, D. Стаж вождения может быть менее трех лет.

Как было

Ранее владельцы таких прав могли получить возможность управлять сельскохозяйственными машинами только при наличии трехлетнего стажа вождения.

В перечень сельхозтехники входят машины категорий А1, А2, В1, В2, В3:

тракторы;

самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;

самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Следовательно, в условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников. Особенно в периоды пиковых полевых работ — посевной и жатвы.

Для чего это

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сказал, что такое решение правительства — ответ на запрос бизнеса и вызовы военного времени.

Ожидается, что эта инициатива позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность государства.

«Отмена требования по наличию трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику — это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы имеем максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны», — отметил Алексей Соболев.

Поэтому новая норма будет действовать исключительно в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения. Также в ней не предусмотрено выезда на дороги общего пользования.

