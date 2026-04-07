Правила для некоторых водителей в Украине изменили
Водители, имеющие право на управление грузовиками, микроавтобусом и автобусом, и у которых стаж вождения до трех лет теперь смогут управлять отдельной сельхозтехникой без получения удостоверения тракториста-машиниста.
Когда будет действовать
Это разрешение будет действовать только в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения.
Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в Постановление № 217, которые правительство утвердило 6 апреля. Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Управлять некоторой сельхозтехникой без удостоверения теперь могут владельцы прав категорий: С1, С, D1, D. Стаж вождения может быть менее трех лет.
Как было
Ранее владельцы таких прав могли получить возможность управлять сельскохозяйственными машинами только при наличии трехлетнего стажа вождения.
В перечень сельхозтехники входят машины категорий А1, А2, В1, В2, В3:
- тракторы;
- самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;
- самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.
Следовательно, в условиях войны и дефицита трактористов-машинистов в аграрном секторе требование трехлетнего стажа существенно ограничивало возможности привлечения новых работников. Особенно в периоды пиковых полевых работ — посевной и жатвы.
Для чего это
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сказал, что такое решение правительства — ответ на запрос бизнеса и вызовы военного времени.
Ожидается, что эта инициатива позволит аграрным предприятиям быстрее укомплектовывать вакансии, обеспечить соблюдение агротехнических сроков и укрепить продовольственную безопасность государства.
«Отмена требования по наличию трехлетнего стажа управления на сельхозтехнику — это практическое решение, которое позволит аграриям быстрее привлекать людей к работе в поле. В условиях войны каждый день имеет значение, и мы имеем максимально упрощать доступ к работе там, где это не вредит безопасности, но критически важно для экономики и продовольственной стабильности страны», — отметил Алексей Соболев.
Поэтому новая норма будет действовать исключительно в пределах военного положения и в течение 90 дней после его завершения. Также в ней не предусмотрено выезда на дороги общего пользования.
Ранее Finance.ua писал, что каждое третье сельское домохозяйство в Украине сообщило о снижении доходов за 2025 год, а среди зависящих от агросектора семей этот показатель достигает 48%. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Согласно отчету «О продовольственной безопасности и сельскохозяйственных средствах к существованию в Украине», 40% опрошенных домохозяйств занимаются агропроизводством, при этом 86% из них производят продукцию преимущественно для собственного потребления, что помогает защититься от колебаний рынка и роста цен на пищевые продукты.
